Lavori sulla E45 nell’area di Collestrada, Ponte San Giovanni e Balanzano

Assessore Melasecche: “Regione si è adoperata per ridurre al minimo i disagi”

“Come comunicato dall’ANAS, sono in corso lavori di manutenzione straordinaria relativi alla pavimentazione stradale nell’area di Collestrada, Ponte San Giovanni e Balanzano sulla E45. Lavori che stanno causando file sia dal lato di Ospedalicchio che da quello opposto di Balanzano. Nel merito ci sono stati incontri ed interlocuzioni con la Prefettura ed il Comando della Polizia Stradale per valutarne opportunità e indifferibilità, tenuto conto dei tempi molto ristretti di preavviso”.

È quanto evidenzia l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche, che prosegue:

“In considerazione delle proteste, a causa delle difficoltà causate dai temporanei cambiamenti alla viabilità tradizionale, la Regione si è adoperata per ridurre al minimo i disagi dei cittadini. Tuttavia l’ANAS ha sottolineato trattarsi di lavori urgenti ed indifferibili. Pertanto, tenuto conto che stanno intervenendo imprese locali attivate dall’ANAS che lavorano 24 ore su 24, si invitano gli automobilisti ad usare la massima prudenza, rispettando le norme di settore per evitare incidenti dovuti a distrazione o altre cause. È nota a tutti – rimarca l’assessore – la situazione problematica che vede quell’area sistematicamente sovraccarica di traffico con una elevata incidentalità, con l’ANAS incaricata dalla Regione di predisporre il progetto definitivo del Nodo di Perugia I stralcio in merito al quale si attendono i relativi finanziamenti. Pertanto, invitando gli automobilisti alla massima prudenza, si ricorda la necessaria attenzione onde evitare incidenti ed ulteriori problemi”.

I lavori in questione sono dettagliati nel seguente comunicato ANAS.

Risanamento profondo della pavimentazione sulla E45 in due tratti della carreggiata nord a Balanzano e Collestrada (Perugia). L’intervento costituisce la prosecuzione del tratto risanato la scorsa estate a Ponte San Giovanni, con le stesse modalità di intervento.

Per contenere i disagi al traffico, i lavori sono stati calendarizzati in estate, periodo di minore intensità del traffico urbano che caratterizza questa tratta, e suddivisi in singole fasi successive. Inoltre, per ridurre al minimo la durata dell’intervento, i lavori si svolgeranno 24 ore su 24 senza interruzione.

Calendario e limitazioni al transito. Per consentire l’esecuzione delle attività di cantiere, saranno necessarie alcune limitazioni provvisorie al traffico. I giorni indicati potranno subire variazioni in relazione alle condizioni meteo e all’avanzamento dei lavori.

Nel dettaglio:

FASE 1 (tratto Balanzano): da sabato 27 a mercoledì 31 luglio sarà attivo il cantiere tra Balanzano e Ponte San Giovanni (dal km 67+600 al km 69+800). Il transito sarà sempre consentito a doppio senso in carreggiata opposta, mentre saranno chiuse le seguenti rampe di svincolo:

• rampa che consente l’immissione sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle in direzione Perugia/Firenze per il traffico proveniente da sud (Terni/Todi): in alternativa sarà possibile uscire a Balanzano, percorrere strada dei Loggi e immettersi sul raccordo utilizzando lo svincolo di Piscille;

• rampa di ingresso dello svincolo di Balanzano in direzione Cesena.

FASE 2 (tratto Collestrada) da giovedì 1 a martedì 6 agosto sarà attivo il cantiere tra Ponte San Giovanni e Collestrada (dal km 71+000 al km 73+400). Lo svincolo di P. San Giovanni rimarrà fruibile. Il transito sarà sempre consentito a doppio senso in carreggiata opposta, mentre saranno chiuse le seguenti rampe di svincolo:

• rampa che consente l’immissione sulla SS75 in direzione Foligno per il traffico della E45 proveniente da sud (Terni/Todi/Perugia): in alternativa sarà possibile proseguire in direzione Cesena e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Lidarno;

• rampe di ingresso e uscita dello svincolo di Collestrada per chi viaggia in direzione Cesena. Il piano di riqualificazione

Gli interventi consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel miglioramento degli strati di fondazione fino a oltre 60 centimetri di profondità e nella realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto drenante, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e delle opere idrauliche. Tali modalità di intervento consentono un innalzamento degli standard di sicurezza stradale e una lunga durata delle opere nel tempo.

I lavori rientrano nel piano di riqualificazione della rete stradale Anas in Umbria che sta consentendo di rimettere completamente a nuovo gli 808 km di strade che Anas gestisce in questa regione con l’obiettivo di innalzare la qualità delle infrastrutture, assicurare la continuità del livello di servizio e la durata delle opere nel tempo, migliorare gli standard di sicurezza della circolazione e il comfort di guida.

Sul tratto umbro della E45 Anas ha risanato complessivamente quasi 280 km di carreggiata sui 300 totali, ha sostituito il new jersey centrale per oltre 65 km sui 150 totali, risanato strutturalmente 13 ponti e viadotti, ammodernato tutti gli impianti tecnologici in galleria, sostituito tutta la segnaletica verticale e risanato strutturalmente muri laterali di sostegno per 60.000 metri quadrati. I lavori stanno proseguendo in modo scaglionato e graduale, secondo un piano pluriennale, al fine di contenere il numero dei cantieri attivi contemporaneamente ma al contempo garantire l’esecuzione dei lavori previsti in tempi accettabili.