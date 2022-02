Laura Pernazza nuova presidente regionale UPI

Si è svolta oggi nella sala Consiliare della Provincia di Perugia e, in contemporanea, nel Palazzo della Provincia di Terni, con possibilità di collegamento anche in modalità telematica, l’Assemblea Generale UPI dell’Umbria che ha eletto la presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, nuova presidente dell’Unione regionale.

Una decisione presa all’unanimità dai presenti, che hanno manifestato la propria volontà di avviare un percorso di collaborazione sui programmi da attuare per il bene delle due province.

Il ruolo di vicepresidente è stato affidato a Filippo Schiattelli (lista Provincia Libera), mentre quello di vicepresidente vicario a Moreno Landrini (lista Provincia Unita).

Daniele Longaroni, Monia Santini e Annalisa Spezzi sono invece stati eletti dall’Assemblea come membri del Comitato Direttivo; mentre i rappresentati UPI nazionale saranno Roberta Ricci, Jacopo Barbarito e Erika Borghesi.

“L’UPI, oggi più che mai – ha detto la presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti –, è un organismo importantissimo non solo per le province ma anche per i nostri comuni. Abbiamo deciso di sostenere la Presidente Laura Pernazza chiedendole con forza di farsi baluardo delle nostre province, viste come enti pronti al rilancio, che vogliono diventare la vera Casa del Comuni, ma soprattutto capaci di poter interloquire alla pari, sempre nel rispetto delle istituzioni e dei ruoli, con la Regione e sui tavoli nazionali. La Provincia di Perugia, che rappresenta i due terzi del territorio regionale, chiede di attivarsi subito nei confronti della Regione per avere risposte in merito alle risorse che da anni deve alle Province soprattutto nel settore della viabilità ma anche in altri ambiti. Per essere operativi è necessario disporre delle dovute risorse da destinare ai territori, in modo da assicurare i servizi ai cittadini, garantire la sicurezza delle scuole e la manutenzione della rete viaria”.