Lattanzi: “Giuste le ordinanze emesse”

Dopo la conferenza stampa di questa mattina dell’Assessore regionale Enrico Melasecche, a parlare del viadotto Montoro è il Presidente della Provincia di Terni, Giampiero Lattanzi. Visibile una certa soddisfazione nelle sue parole.

“Le ordinanze che emetteranno nelle prossime ore prefettura di Terni e Anas vanno nella giusta direzione per affrontare al meglio il problema dell’aumento del traffico dopo la chiusura del viadotto Montoro. Le ordinanze confermeranno l’impostazione già emersa e suggerita dal sottoscritto insieme ai tecnici dell’ente, già dalle prime ore dopo l’insorgere del problema e dureranno il tempo necessario ai lavori di messa in sicurezza del viadotto. Anas – informa sempre il presidente – ha reso noto che l’intervento verrà risolto in massimo 45 giorni, per poter poi riaprire il viadotto alla circolazione veicolare almeno in una carreggiata”.