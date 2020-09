La vita di San Francesco in tv. Nel giorno dedicato al “Poverello” (4 ottobre) verrà raccontata la sua vita attraverso un film animato

La vita di San Francesco sarà raccontata in un film animato dal titolo “Francesco”, in onda su Rai1 (alle 9,20) e Rai Gulp (15,35 e 20,40) domenica 4 ottobre, nel giorno dedicato al Poverello e patrono d’Italia. Prodotto dalla società torinese Enanimation per Rai ragazzi, il mediometraggio di 30 minuti, diretto da Lisa Arioli e Luca Fernicola, con la direzione artistica di Stefania Raimondi, arriva oggi in anteprima mondiale ad Assisi in occasione del Cortile di Francesco.

Lo special tv presenta alcuni momenti della vita e della testimonianza di San Francesco nella cornice del suo incontro con il sultano Al-Malik a Damietta nel 1219. “Un salto di otto secoli alla ricerca di un messaggio di fraternità e pace ancora valido”, sottolinea la comunità francescana. Saranno di Pino Insegno (Al-Malik) e Francesco Pezzulli (Francesco) le voci dei due protagonisti, accompagnate dalle musiche del compositore pluripremiato agli Emmy Awards, Gigi Meroni, autore e musicista per anni presso la Hans’s Zimmer Media Ventures.