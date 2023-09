La torretta di Palazzo Bazzani illuminata di rosa per il mese della prevenzione del tumore al seno

La Provincia di Terni illuminerà di rosa la Torretta di Palazzo Bazzani nel mese di ottobre per aderire, come lo scorso anno, alla campagna di prevenzione Lilt for Women–Nastro Rosa contro i tumori al seno nella convinzione che occorra un impegno comune per ribadire l’importanza di una corretta prevenzione finalizzata a ridurre l’incidenza di questa malattia ed individuarne precocemente l’insorgenza. Per questa ragione la Provincia ha favorevolmente accolto la richiesta avanzata dai Lions di Terni di illuminare la Torretta in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno.