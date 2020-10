La Settimana dell’Ambiente al Cinema Metropolis di Umbertide. Tutta la programmazione



Il Cinema Metropolis è tornato ad essere operativo dal 10 settembre in assoluta sicurezza (mediante riduzione dei posti in sala, prenotazione dei posti e tutte le accortezze che questi tempi richiedono). Da poco è terminato il Festival Cinemambiente di Torino con il quale negli anni passati abbiamo collaborato. Questa settimana vi proponiamo quindi due film a tema ambientale: l’italianissmo TRASH, con il cinema d’animazione che torna prepotentemente in sala con una storia divertente e che fa riflettere;

il bellissimo documentario GENESIS 2.0 che proietteremo per tutta la settimana in SALA ROMETTI, da non perdere se avete amato l’altrettanto bello ANTROPOCENE.

Per questi e per tutti i film del Metropolis è attiva la promozione “Schermi tutti” valida per gli studenti delle superiori dell’Umbria in collaborazione con ANEC. Per gli altri, biglietto ridotto fino a 14 anni.

GENESIS 2.0

DI CHRISTIAN FREI, MAXIM ARBUGAEV

DA GIOVEDÌ 15 OTTOBRE

DOCUMENTARIO / DURATA 113 MIN / SVIZZERA, 2020 TRENT

Un film sui segreti e i misteri della natura e un fondamentale sguardo sulla creazione e il ruolo dell’uomo in essa. I paesaggi primordiali, la colonna sonora maestosa di Max Richter che ricorda il Michael Nyman di Lezioni di piano (visto dagli uomini in tenda), la lotta titanica dell’infinitamente piccolo uomo per sopravvivere in terre comparse sulle carte geografiche solo tre secoli fa, gli echi di leggende arcaiche sulla malasorte che perseguita chi fa strazio di animali una volta considerati sacri (un antico poema ricorre in tutto il film, come promemoria della presunzione dei terrestri) non sempre si armonizzano con le incursioni in ambiti scientifici.

Giovedì 15 ore 21:15

Venerdì 16 ore 21:15

Sabato 17 ore 18:30 – 21:15

Domenica 18 ore 18:30 – 21:15

Lunedì 19 ore 21:15

Martedì 20 ore 21:15

Mercoledì 21 ore 21:15

TRASH – LA LEGGENDA DELLA PIRAMIDE MAGICA

DI LUCA DELLA GROTTA

DA GIOVEDÌ 15 OTTOBRE

ANIMAZIONE / DURATA 87 MIN / ITALIA – NOTORIUS

Tornano i film di animazione al Metropolis! “Trash” affronta il tema attuale del riciclo dei rifiuti e di come tutti noi possiamo fare la differenza. Scatole, bottiglie, latte. Rifiuti. Abbandonati. Inerti. Finché non cala la notte… Slim è una scatola di cartone rovinata. Vive in un mercato, con il suo amico Bubbles – una bottiglia da bibita gassata – e altri compagni. Sopravvive nascondendosi dai Risucchiatori, macchine aspiratutto addette alla pulizia…

Giovedì 15 ore 17:00

Venerdì 16 ore 17:00

Sabato 17 ore 17:00

Domenica 18 ore 17:00