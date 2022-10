“La Regione dimentica chi ha bisogno”

Così il consigliere regionale del Partito democratico, Tommaso Bori, in relazione ai numeri del rapporto della Caritas sulle povertà.

“In Italia sono duemila le famiglie in povertà assoluta e gli strumenti disponibili non sono sufficienti per raggiungerli tutti. Nel 2021 – spiega Bori – i 2.800 centri di ascolto Caritas hanno effettuato oltre 1,5 milioni di interventi per poco meno di 15 milioni di euro con un aumento del 7,7 per cento. L’anello più debole è quello dei giovani, colpiti da molte forme di povertà: da quella ereditaria, che si trasmette ‘di padre in figlio’ per cui occorrono almeno cinque generazioni a una persona che nasce in una famiglia povera per raggiungere un livello medio di reddito; alla povertà educativa, tanto che solo l’8% dei giovani con genitori senza titolo superiore riesce a ottenere un diploma universitario. Tutto questo mentre l’inflazione galoppa e il caro bollette colpisce tutti. In questo quadro – continua Bori – risultano quanto mai necessarie azioni urgenti per supportare la povertà di oltre 5 milioni di italiani. L’Umbria, terra di San Francesco, dovrebbe essere in prima fila per fare fronte a questa emergenza. Ci sarebbero gli strumenti per ridurre gli sprechi e attivare vere modalità di economia circolare e riuso. La presidente Tesei sembra impegnata in altre faccende, dimenticando quanto gli ultimi abbiano bisogno e quanto la Regione potrebbe incidere. Il Pd umbro, dal canto suo, ha dato vita al Coordinamento contro le diseguaglianze e le nuove povertà, coordinato da Leonardo Cecchi. Un luogo, questo, dove mettere in piedi buone pratiche e azioni in grado di sostenere chi si trova in difficoltà. In questo contesto stiamo portando avanti la proposta del Reddito alimentare, la più votata dalle Agora’ nazionali”.