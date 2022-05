La Provincia non partecipa all’evento organizzato dal Comune di Deruta

In occasione della presentazione del progetto del nuovo liceo artistico

La Provincia di Perugia ha deciso di non partecipare all’evento organizzato domani sera, 16 maggio, dall’amministrazione comunale di Deruta in merito alla presentazione del progetto del nuovo liceo artistico.

La decisione è stata presa in segno di rispetto delle norme che regolano la comunicazione istituzionale subito dopo la convocazione dei comizi elettorali e in seguito a pareri di esperti che ritengono inopportuna l’iniziativa nel pieno della campagna elettorale per le amministrative del 12 giugno. Peraltro in merito a tale presentazione risulta che sia stato inoltrato anche un ricorso al Corecom (Comitato regionale comunicazioni).

Oggi come oggi quindi la presentazione del progetto dell’edificio scolastico, che sarà costruito esclusivamente a spese della Provincia, non presenta il requisito dell’ indispensabilità e dell’urgenza. Pertanto l’Ente, che conferma in pieno le risorse per la nuova sede scolastica a Deruta, si impegna subito dopo le elezioni a illustrare alla cittadinanza nei dettagli il progetto.