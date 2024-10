A Todi entra nel vivo la Disfida di san Fortunato, patrono della città

Dall’11 al 14 ottobre anche Mostra mercato Tipico Todi, esibizioni, spettacoli e rievocazioni. Tra i momenti più attesi le gare di tiro con l’arco, il Banchetto medievale e i Cortei storici

Entra nel vivo a Todi la Disfida di san Fortunato, evento a cura di Asd Arcus Tuder, che ospita una serie di iniziative dal gusto medievale in onore del patrono della città. Da venerdì 11 a lunedì 14 ottobre sarà in scena un ricco programma tra i tornei di tiro con l’arco Palio dell’Aquila e Disfida di san Fortunato, una mostra mercato, un banchetto medievale, musica, cortei storici e poi esibizioni di tamburini e sbandieratori, falconieri, danzatrici e guerrieri.

Si inizia venerdì alle 9 in Piazza del popolo con la rievocazione di antichi mestieri e un Kids urban trek per i più piccoli alla scoperta della città; alle 10 nella sala del Consiglio del Palazzo comunale ci sarà la conferenza ‘Il Medioevo. L’abito ci racconta’ a cura di Elena Guerrieri, docente di sartoria e modellistica storica, storia del costume e della moda; alle 17.30 inizia il Torneo d’arme a contatto pieno (che si concluderà domenica), mentre alle 19.30 sarà inaugurata la Taverna Rione San Silvestro; alle 21, al Teatro Nido dell’Aquila è in programma il Concerto di san Fortunato in cui si esibiranno giovani promesse di Todi e il gruppo Salyta Quartet. La giornata di sabato vedrà l’apertura della XVII Mostra mercato Tipico Todi (che si potrà visitare anche domenica) con prodotti frutto dell’ingegno, artigianato locale, hobbistica, oggettistica e gastronomia, in Piazza del Popolo, dove alle 10 inizierà l’estemporanea di pittura, alle 11 ci sarà spazio per gli spettacoli di giocoleria e magia e per ‘La Barba Gianna il gufiere’ e alle 11.30 per l’esibizione dei Falconieri del re. Nel pomeriggio, sempre in piazza, alle 16 ci sarà il Palio dell’Aquila, sfida tra i sei rioni della città con gli arcieri di Asd Arcus Tuder, alle 18 il laboratorio di musiche medievali ‘Note d’in… canto’ e di nuovo spettacoli ed esibizioni. Spazio poi a uno dei momenti più attesi, il Banchetto medievale in costume alle 19.30 nella Sala delle Pietre, durante il quale Gianluca Foresi proporrà lo spettacolo ‘All’improvviso la rima’, mentre in Piazza del popolo ci saranno esibizioni di falconieri, musici e sbandieratori alle 21 e sputafoco e giocoleria alle 22. Domenica alle 9 in Piazza del Popolo sarà il momento della Disfida di san Fortunato, gara amichevole di tiro con l’arto storico e tradizionale a cui parteciperanno 160 arcieri in costume medievale (premiazione pomeriggio alle 15.30), ma ci sarà spazio anche per la rievocazione storica di una legione romana. Alle 11 inizierà un ciclo di visite guidate ai sei rioni medievali di Todi, mentre alle 11.30 Piazza del Popolo ospiterà l’esibizione itinerante di un gruppo di corni del Waldhorn ensemble e l’esibizione dal vivo della coniatura di una moneta portafortuna della Disfida di san Fortunato, alle 12 uno spettacolo di danze del XVII secolo e dalle 12.15 alle 15 esibizioni di falconeria. Alle 16 prenderà il via il Corteo storico a cui parteciperanno gruppi storici provenienti da tutta Italia, che attraverserà la città. I figuranti si disporranno alla fine sulla scalinata della Chiesa di san Fortunato per la benedizione dei gonfaloni. L’evento della Disfida di san Fortunato si chiuderà lunedì 14 ottobre con un altro Corteo storico, alle 15.30, che sosterà in fondo alle scale del Comune dove ci sarà il giuramento del podestà Giovanni di Guidone del Papa, e raggiungerà poi la scalinata della Chiesa di san Fortunato per l’accensione del cero votivo al santo patrono. Ci saranno, infine, alle 18 la Messa presieduta dal cardinale Ennio Antonelli, concelebrata dal vescovo Gualtiero Sigismondi e dal Clero della diocesi, e alle 19.30 l’esibizione del gruppo Sbandieratori Città di San Gemini.