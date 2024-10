Bartoccini Gioiellerie ‘ha fatto 13’: inaugurato punto vendita a Gualdo Tadino

Con l’apertura al centro commerciale Porta Nova, prosegue l’espansione del network di negozi – Tre nuovi posti di lavoro e il gruppo ‘vola’ a oltre 90 dipendenti tra gioiellerie e divisione Premiazioni

“Un investimento a cui pensavamo da tempo, in una parte di Umbria dove ancora non eravamo presenti, che già sta dando i suoi frutti e sono sicuro continuerà a darci soddisfazioni”. Ha aperto i battenti a settembre il punto vendita del gruppo Bartoccini Gioiellerie al centro commerciale Porta Nova di Gualdo Tadino e, a distanza di giorni, seppure sia passato poco tempo, il presidente Antonio Bartoccini conferma di aver fatto la scelta giusta aprendo il tredicesimo negozio, che dà lavoro a tre dipendenti; salgono, così, a oltre 90 unità gli impiegati tra le gioiellerie e la divisione Premiazioni, ramo dell’azienda che realizza trofei per l’automobilismo e il motociclismo a livello europeo e mondiale, affermandosi tra le imprese più importanti del settore in Italia.

All’interno del punto vendita di Gualdo Tadino, stesso layout delle altre sedi e offerta merceologica distribuita su 90 metri quadrati di superficie espositiva. “L’offerta spazia tra gioielleria classica e fashion, in particolare corner Pandora e Swarovski, argenteria, orologeria, reparto diamanti naturali e oro da investimento. La nostra storia ha inizio nel 1964, con il negozio inaugurato dai miei genitori a Perugia San-San Sisto in un piccolo locale, in viale san Sisto, di 50 metri quadrati, per poi proseguire negli anni con uno sviluppo commerciale sempre più ampio e l’apertura dei due punti vendita di Trevi, Città di Castello, Spoleto, Assisi, Corciano, Gubbio, Terni, Perugia (centro storico e San Sisto, nuova sede in via Dottori), una boutique Swarovski al Cospea Village di Terni e una in centro a Foligno. Abbiamo investito anche fuori regione, nel 2023, al centro commerciale Cuore Adriatico di Civitanova Marche, e non intendiamo fermarci qui”.