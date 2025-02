La festa dell’identità nursina: presentata la 61esima edizione di Nero Norcia

Il programma spazia tra enogastronomia, cultura, arte e ambiente. Novità: Tipic, villaggio della tipicità_In scena dal 21 al 23 febbraio e dal 28 febbraio al 2 marzo. Oltre 70 stand con prodotti tipici locali e nazionali

È molto più di una semplice esposizione gastronomica, è una festa dell’identità nursina che rappresenta un ponte tra passato e futuro: Nero Norcia, la Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Nero Pregiato di Norcia e dei Prodotti Tipici, vetrina di richiamo nazionale, torna ad animare la città di san Benedetto per due weekend, dal 21 al 23 febbraio e dal 28 febbraio al 2 marzo. La 61esima edizione dell’evento è stata presentata mercoledì 5 febbraio a Perugia, da Giuliano Boccanera e Maria Anna Stella, rispettivamente sindaco e assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Norcia, alla presenza di Pietro Bellini, presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini, e del giornalista Massimo Boccucci, dell’agenzia di stampa Infopress.

Attraverso un grande lavoro di squadra, cittadini, enti del territorio, associazioni ed espositori hanno dato vita a un ricco cartellone di eventi che racchiude non solo la gastronomia ma anche la cultura, l’arte e l’ambiente. Cuore pulsante della mostra rimane il tartufo nero pregiato attorno a cui si sviluppa un percorso enogastronomico che include eccellenze locali e regionali italiane, negli oltre 70 stand dislocati tra Corso Sertorio, piazza san Benedetto e Porta Ascolana, dove, fuori le mura, trovano posto i mezzi e le attrezzature agricole e tante attività curate da associazioni e aziende del territorio come, per esempio, la passeggiata con gli asinelli. L’inaugurazione di Nero Norcia sarà venerdì 21 febbraio alle 16 a Porta Romana, preceduta la mattina alle 11 dalla presentazione al Digipass dell’omonima rivista curata da Giampaolo Stefanelli, già sindaco di Norcia.

Tra le novità di quest’anno c’è ‘TIPIC’, villaggio delle tipicità allestito in Piazza Giuseppe Garibaldi (Fonte Secca) organizzato dal Gal Valle umbra e Sibillini in collaborazione con il Distretto del cibo Valnerina, dove sono in programma tante iniziative, a partire da sabato 22 febbraio alle 11 con il convegno ‘Vivere la montagna Strumenti di incentivazione delle politiche reginali nelle aree rurali – Dialogo con le istituzioni’. Non mancheranno degustazioni guidate, pensate per avvicinare i visitatori alla ricchezza sensoriale dei prodotti locali, e laboratori tematici, ideali per chi desidera approfondire la conoscenza delle tradizioni culinarie nursine. Tra i momenti più attesi spiccano gli show cooking che vedranno la partecipazione di chef di fama nazionale e internazionale. Lo spazio Tipic, così, sabato alle 17 ospiterà lo show cooking dello chef Fabio Cappiello, del ristorante Vespasia di Norcia, e sabato primo marzo alle 17.30 quello dello chef Luca Meoni, mentre nelle due domeniche alle 11 nuovi show cooking/degustazione. Inoltre, Tipic ospiterà sabato primo marzo alle 11 gli ‘Stati generali delle politiche del cibo – Dialogo tra i distretti del cibo umbri’. Tra i momenti di approfondimento, da segnalare anche sabato 22 alle 15 al Digipass il convegno ‘La tartuficoltura aiuto socioeconomico allo sviluppo dell’area montana a cura dell’Associazione tartufai/tartuficoltori Pietro Fontana Spoleto/Norcia, e venerdì 28 febbraio alle 16 sempre al Digipass ‘Le eccellenze della filiera agroalimentare umbra: il tartufo come possibile volano di nuovi percorsi di turismo esperienziale’. Tra le iniziative culturali, infine, alcune sono particolarmente significative: nel primo weekend, sabato 22 febbraio alle 21 il concerto ‘Il Nero: viaggio sonoro tra mistero e spiritualità’ a cura dell’Ensemble femminile Carmina Sibyllae – Opera Morlacchi Aps; domenica 23 alle 15 la presentazione del libro ‘Mediae Terrae’ di Guido Castelli, commissario straordinario ricostruzione sisma 2016, e alle 17, un momento simbolico e solenne con l’accensione della Fiaccola benedettina, che rinnova il messaggio universale di pace e speranza e vede la partecipazione dell’associazione Corteo storico Corteo Storico San Benedetto da Norcia. Nel secondo fine settimana, venerdì 28 febbraio alle 10 al Digipass ci sarà la consegna del primo Premio Ilario Castagner a cura di Infopress srl, un riconoscimento volto a celebrare l’impegno e il talento nel valorizzare il territorio e per il quale saranno premiati Alberico ‘Chicco’ Evani, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, Federico Turriziani, allenatore di origine umbra che si è distinto nel calcio canadese, Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, e Remo Gasperini, giornalista sportivo umbro; alle 18, poi, ‘Il Norcino… in scena’, interpretazione giocosa su questa tradizionale figura, a cura della compagnia teatrale Teatrotredici di Norcia, e sabato primo marzo alle 16 al Digipass la presentazione ufficiale della candidatura di Norcia e della Civitas Appenninica a Capitale Europea della Cultura 2033.

“La Mostra non è solo un evento gastronomico – ha precisato il sindaco Boccanera –, ma anche un’occasione di riflessione e confronto su temi di grande rilevanza. L’approssimarsi del Giubileo 2025 e la riapertura della Basilica di San Benedetto, del Teatro Civico e del Palazzo Comunale rappresentano simboli di una rinascita non solo materiale, ma anche spirituale e culturale. La città si prepara a ritrovare il suo ruolo centrale, puntando con determinazione alla candidatura di Norcia e della Civitas Appenninica a Capitale Europea della Cultura 2033. Sarà un anno di impegno per costruire insieme una Norcia più attiva e propositiva, che ritrova il senso di andare avanti e di rinascere”. “Un elemento chiave di questa edizione – ha dichiarato l’assessore Stella – è la volontà di rafforzare i legami con altre realtà italiane ed estere, attraverso gemellaggi e collaborazioni innovative. Grazie al supporto di commercianti, imprenditori e produttori, la Mostra Mercato diventa un’occasione per promuovere Norcia e la Valnerina come destinazioni turistiche e culturali di eccellenza”.

Gli amanti della natura, infine, troveranno in Nero Norcia attività all’aria aperta, come trekking e passeggiate nei suggestivi paesaggi della Valnerina, un’offerta che rende la Mostra una meta ideale per famiglie, bambini e appassionati di escursionismo.