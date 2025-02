Stazioni di Perugia: proseguono i controlli della Polizia di Stato

Per aumentare i livelli di sicurezza dei viaggiatori che si muovono in treno.

Proseguono i controlli straordinari della Polizia Ferroviaria di Perugia nelle stazioni di Perugia e Foligno nell’ambito dei servizi predisposti dal Compartimento Polfer Marche Umbria e Abruzzo per aumentare i livelli di sicurezza dei viaggiatori che si muovono in treno.

Nel corso dei controlli, gli agenti della Polfer hanno utilizzato gli smartphone in dotazione per il controllo in tempo reale dei documenti e i metal detector per l’ispezione dei bagagli.

Oltre ad una funzione di deterrenza contro i reati di microcriminalità – furti, rapine, spaccio di stupefacenti e accattonaggio molesto – gli operatori della Polfer hanno anche effettuato servizi antiborseggio durante le fasi di ingresso e discesa dai convogli.

In tale attività di controllo straordinario si inserisce anche il controllo delle infrastrutture e degli obiettivi ritenuti sensibili, anche in considerazione del particolare contesto internazionale, fondamentale per la tutela delle linee e per evitare danneggiamenti, furti di rame, episodi di imbrattamento.

Il servizio di prevenzione ha consentito di identificare nella scorsa settimana quasi 300 persone e vigilare sull’arrivo e la ripartenza dei convogli.

Sono state, invece, 38 le pattuglie per i servizi di controllo in stazione e 5 quelle a bordo dei treni.

L’attività è stata anche l’occasione per sensibilizzare i cittadini in merito ai comportamenti scorretti in ambito ferroviario quali, ad esempio, l’attraversamento dei binari o il mancato rispetto delle regole di sicurezza.