Nel corso della seduta del 4 dicembre 2024 la giunta comunale, su proposta dell’assessora alle politiche scolastiche Francesca Tizi, ha approvato il progetto esecutivo per alcuni interventi di aumento della sicurezza nelle strutture educative 0-6 dell’Ente.

Nel dettaglio è in programma la realizzazione o implementazione degli impianti d’allarme a protezione dei plessi; azioni resesi necessarie a causa di alcuni episodi di effrazione avvenuti nel tempo.

La realizzazione ex novo degli impianti riguarderà le scuole dell’infanzia di Case Bruciate, di Ponte d’Oddi (via Aldo Moro), di Castel del Piano (via Tucci Rosselletti), e di Ponte Pattoli (via Tolstoj).

L’implementazione degli impianti già esistenti, tramite installazione di una specifica scheda d’interfaccia, riguarderà invece le scuole dell’infanzia di Santa Lucia (via del Cashmere), l’asilo nido Grillo Parlante in via Gregorovius a Ferro di Cavallo, la scuola dell’infanzia di Ponte San Giovanni in via della Scuola e la scuola dell’infanzia di San Sisto in via delle Muse.

“Questi interventi – spiega l’assessora Francesca Tizi – vanno in continuità con quelli approvati recentemente dalla giunta comunale su mia proposta e confermano l’attenzione dell’Amministrazione su un tema che riteniamo strategico all’interno della nostra azione politico-amministrativa. In particolare con il via libera al progetto esecutivo sopra riportato saremo in grado di garantire maggiore sicurezza e protezione ai nostri plessi comunali dedicati alla fascia di età 0-6. L’obiettivo è quello di favorire il benessere dei nostri bambini e bambine, affinché possano essere ospitati in strutture sempre più funzionali, sicure e fruibili”.