Italy Brand Ambassador Awards: vince Muriel Mamusi

Ha ricevuto il premio come miglior Ambassador italiana 2024 nella categoria Fashion – livello Expert

È umbra sarda, ormai perugina, Muriel Mamusi, la cantante che si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento agli Italy Brand Ambassador Awards 2024. Con grande emozione, Muriel ha ricevuto il premio come miglior Ambassador italiana 2024 nella categoria Fashion – livello Expert durante la terza edizione degli Italy Brand Ambassador Awards. L’evento, che si è svolto alla BTO – Stazione Leopolda di Firenze, celebra ogni anno i migliori content creator, influencer e brand ambassador d’Italia, premiandoli per il loro impegno, la professionalità, la qualità del lavoro sui social media e la responsabilità etica nei confronti della community.

La cantante e imprenditrice umbra ha trionfato superando semifinalisti provenienti da tutta Italia ed Europa, dimostrando ancora una volta la sua determinazione e il suo talento. La premiazione, che le ha conferito una targa e un certificato, sottolinea il suo impegno nel mondo della moda e dei social media, un campo in cui Muriel si è affermata con competenza e passione.

Durante il suo discorso, Muriel ha raccontato quanto sacrificio e dedizione abbiano caratterizzato il suo percorso professionale. Ha ricordato con entusiasmo e sincerità l’importanza di inseguire i propri sogni, sottolineando come, partendo da zero, sia possibile raggiungere traguardi straordinari. Un riconoscimento che rappresenta non solo il culmine di anni di lavoro, ma anche un nuovo punto di partenza per questa artista e imprenditrice perugina, sempre pronta a nuove avventure.