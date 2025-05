E prevenire situazioni di pericolo, soprattutto per le fasce più fragili come i minori

«Il Comune di Perugia continua senza sosta a fare la propria parte per garantire sicurezza e decoro urbano. Siamo ogni giorno al fianco dei cittadini, con interventi concreti e mirati per contrastare il degrado e prevenire situazioni di pericolo, soprattutto per le fasce più fragili come i minori» – dichiara Antonio Donato, consigliere comunale con delega alla sicurezza urbana.

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti in zona Santa Lucia, dove erano state segnalate presenze di minori all’interno di un edificio in stato di abbandono. I ragazzi, che si arrampicavano per accedere all’immobile, mettevano seriamente a rischio la propria incolumità. I minori sono stati identificati e riaffidati ai genitori, mentre il curatore fallimentare è stato prontamente contattato per disporre il ripristino degli accessi e garantire la messa in sicurezza della struttura.

Un secondo intervento è stato effettuato in via Fiume, dove la Polizia Locale è intervenuta a seguito di segnalazioni di bivacchi all’interno di un garage. Dopo l’intervento degli agenti, il proprietario ha provveduto a richiudere l’accesso per evitare ulteriori intrusioni.

Un’ulteriore operazione si è svolta in via Renata Fonte, a San Sisto, dove è stato rilevato l’accesso non autorizzato ad un altro edificio abbandonato. Anche in questo caso, gli agenti hanno attivato il curatore fallimentare affinché venissero adottate le misure necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza e decoro.

«Ringrazio la Polizia Locale per il lavoro quotidiano, silenzioso ma essenziale, che svolge con competenza, attenzione e spirito di servizio – conclude Donato –. Il nostro impegno per una città più sicura e decorosa è costante e continueremo ad ascoltare i cittadini, ad intervenire con tempestività e a promuovere una cultura della responsabilità condivisa.»