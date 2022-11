Natale ad Amelia

Il Comune di Amelia ha predisposto il programma di iniziative del “Natale amerino 2022”. Lo rende noto l’assessore a commercio e artigianato Luigia Moscatelli che illustra le attività in allestimento. Tra queste le luminarie natalizie e un albero di Natale a Piazza XXI Settembre e l’organizzazione di un inedito concerto Gospel,

“novità assoluta – spiega l’assessore – per la nostra città, con Eric Waddell e Abundant Life Gospel Singers in programma nella cattedrale il 29 dicembre”.

Ci sarà poi un nuovo mercatino che avrà cadenza mensile e si svolgerà per tutto l’anno, dedicato all’artigianato amerino, aperto ad hobbisti e creatori di opere del proprio ingegno, da domenica 11 dicembre a Piazza Marconi.

Si organizzerà anche la befana dei vigili del fuoco e una cerimonia di benvenuto ai nuovi nati.

“Altra novità di questa edizione – riferisce sempre la Moscatelli – sarà la consegna di un kit nascita, da parte dell’amministrazione comunale, a tutti i nuovi nati di Amelia e le giornate dedicate ai bambini con mercatini, laboratori creativi, scrittura letterine per Babbo Natale e spettacoli itineranti. Vogliamo animare e valorizzare il centro storico cittadino con un programma in grado di ricreare la tipica atmosfera delle feste con una programmazione di eventi di particolare qualità. L’obiettivo – puntualizza l’assessore Moscatelli – è la promozione e lo sviluppo delle attività commerciali e artigianali interessate dall’intensificarsi delle presenze turistiche durante tale periodo, ma anche far conoscere, con specifiche iniziative, ad un pubblico ampio, il patrimonio di bellezze storiche artistiche, archeologiche e paesaggistiche di Amelia attraverso le consolidate tradizioni culturali e tipiche del territorio amerino. Un particolare ringraziamento l’assessore lo rivolge alla Fondazione Carit e alle associazioni cittadine per il sostegno e il contributo fondamentale. “Come ogni anno – dice – rinnovano il loro impegno e la loro partecipazione arricchendo il programma. Un grazie va anche ai commercianti che hanno contribuito alle luminarie lungo le vie cittadine e ci hanno sostenuto nel realizzare un programma condiviso, ricco e variegato”.