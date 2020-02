Incontro con Cristina Milani. L’evento promosso da Acacia Group, avrà come scenario Barton Park

Venerdì 6 marzo, presso il suggestivo Barton Park di Perugia, si terrà l’incontro con la scrittrice Cristina Milani. Promossa da Acacia Group, l’iniziativa è intitolata “La forza nascosta della gentilezza” ed ha lo scopo di far comprendere l’immenso potere dei piccoli gesti, grazie ai quali stiamo bene sia noi che gli altri. La scrittrice attraverso questo volume fa un pubblico invito a riscoprire il potere di questa virtù dimenticata e cerca di spiegare come declinarla giorno per giorno nei rapporti personali, nei luoghi di lavoro, verso noi stessi e, addirittura, anche verso l’ambiente e tutto ciò che ci circonda. Come ci spiega:

“sono piccoli gesti ed esercizi di civiltà, semplici, spontanei, in grado però di propagarsi e innescare una rivoluzione gentile che contagerà tutto. Basta solo farla partire”.

Del resto, c’è chi è gentile per educazione e ostenta buone maniere, c’è chi lo è per convenienza e vede nella gentilezza il modo più rapido per ottenere qualcosa. Molto spesso non si è gentili affatto per molteplici cause: stress, fretta, malintesi. Spesso tendiamo ad essere troppo diretti e si saltano quelli che definiamo con un po’ di disprezzo “convenevoli”, riducendo ogni rapporto a un semplice scambio. Peccato che, così facendo, si perda il contatto con tre aspetti fondamentali della nostra esistenza: gli altri, l’ambiente che ci circonda e noi stessi. Perché gentilezza vuol dire prima di tutto mostrare cura e rispetto verso ciò che veramente conta: significa trattarsi con amore, fare ciò che fa bene al nostro corpo e al nostro umore, intrecciare relazioni serene ed appaganti, coltivare l’empatia ed il sorriso, dare valore anche agli incontri occasionali, calarsi nella prospettiva altrui, rendere sempre piacevole ed accogliente il posto dove siamo. L’evento avrà inizio a partire dalle 18 ed è ad ingresso libero e gratuito.

Chi è Cristina Milani?

Svizzera, anno 1966; è laureta in psicologia e ha due master in psicologia cognitiva comportamentale e in comunicazione.Ha operato nel settore clinico e in quello della consulenza per le imprese. Nel 1998 ha fondato HeS Human Engineering Systems, una compagnia di professionisti dedicati alla psicologia per managers. Dal 2001 è in GWH una società di pianificazione strategica dei brand di cui è vice presidente occupandosi della sede di Singapore e New York City, della partenership con Great Place to Work Institute e della fondazione del magazine Work Style. Dal 2011 è presidente di Gentletude Onlus e presidente del World Kindness Movement dal 2017. Ha pubblicato nel 2012: un giorno di ordinaria gentilezza (Pagine d’Arte); nel 2017: la forza nascosta della gentilezza (Sperling and Kupfer); nel 2020 prevede l’uscita del suo terzo libro.