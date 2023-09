Inaugurata a Città di Castello la mostra del cavallo

Per Tesei ‘evento funzionale all’intera Umbria’

Inaugurata a Città di Castello la 53/a edizione della mostra nazionale del cavallo, promossa dall’omonima associazione con il supporto di Comune e Regione Umbria.

A favore della manifestazione si è espresso – riferisce l’amministrazione comunale – il ministro dell’Agricoltura della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, che con una lettera ha rimarcato l’impegno a “promuovere l’importanza del cavallo nella nostra società e identificare il suo ruolo fondamentale nella promozione della comprensione globale” e ha rinnovato “il sostegno e la vicinanza del Governo Meloni” alla rassegna tifernate.

All’inaugurazione hanno partecipato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, il vicepresidente e assessore Roberto Morroni e il vice presidente dell’Assemblea legislativa Michele Bettarelli, il prefetto Armando Gradone nonché il presidente della Commissione Agricoltura della Camera Mirco Carloni.

“La mostra nazionale del cavallo è un evento che non è solo funzionale a un territorio, ma all’intera Umbria e per questo la Regione lo sostiene convintamente, perché offre una ribalta nazionale al mondo del cavallo”, ha detto Tesei.

Il sindaco Luca Secondi, ha evidenziato come “gli impegni e l’attenzione delle istituzioni pubbliche nazionali e regionali, la cui presenza sottolinea una importante vicinanza alla manifestazione, siano un viatico fondamentale nel percorso di rilancio della mostra cui lavora con passione il nuovo consiglio direttivo e a cui l’amministrazione comunale non farà mai mancare il proprio sostegno”.