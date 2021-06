Cinema, Perugia e il suo giovane talento Jacopo Costantini celebrati al MAXXI di Roma in occasione della 75a edizione del premio del sindacato giornalisti. Edizione Nastri D’argento

Un riconoscimento importante per Costantini, all’esordio nel ruolo di protagonista in un film che ha riscosso molti apprezzamenti dalla critica e il plauso di Oliver Stone, che in occasione della visione veneziana lo ha definito affascinante e bello nella sua semplicità

I Nastri d’Argento festeggiano il 75° compleanno segnalando, tra i riconoscimenti, anche il talento di 6 giovanissimi attori esordienti di oggi che saranno, secondo i giornalisti cinematografici, tra i protagonisti di domani. E in questa lista dei giovani del futuro figura Jacopo Costantini, protagonista, assieme a Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale) e Matteo Gatta, del film Est – Dittatura last minute, l’opera seconda di Antonio Pisu presentata come film d’apertura della sezione non competitiva delle Giornate degli Autori che si sono tenute nell’ambito della 77a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Un road-movie ambientato alla vigilia della caduta del muro di Berlino, tratto da una storia vera, e girato tra il cesenate e la Romania.

Nel nome del giornalista e critico Guglielmo Biraghi, anche Direttore artistico della Mostra di Venezia e di storiche edizioni del Festival di Taormina, il Biraghi è il riconoscimento dei Giornalisti alle ‘scoperte’ più giovani. Nato nel 2001 con due nomi diventati subito di primo piano come Jasmine Trinca, rivelazione de La stanza del figlio di Nanni Moretti e Jamie Bell, salito alla ribalta per il ruolo di Billy Elliot, il premio è diventato negli anni sempre più importante nel mondo degli agenti. Ecco le promesse d’Argento 2021: Jacopo Costantini, Matteo Gatta e Lodo Guenzi, Ludovica Francesconi, Alice Filippi, Alice Pagani.