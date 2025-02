Il Properzio conquista il secondo posto al videoconcorso “Finde Heraus, Frage Aus”

Le studentesse Camilla Serena, Alice Spitaleri e Adele Squadroni hanno ottenuto un attestato e attrezzatura per la scuola

La dirigente scolastica Alunni: “Il tedesco lingua fondamentale per trovare lavoro o il percorso universitario”

ASSISI – Una video intervista immaginaria in lingua tedesca allo Schiaccianoci (Nussnacker), personaggio tipico della tradizione natalizia tedesca, ha permesso alle studentesse Camilla Serena, Alice Spitaleri e Adele Squadroni, della classe 3AL dell’indirizzo linguistico del liceo Properzio di Assisi, di conquistare il secondo posto al videoconcorso “Finde heraus, frage aus” – Interviste impossibili, bandito per l’a.s. 2023-24 dall’Istituto Tedesco di Perugia, col patrocinio del Goethe Institut Italia, rivolto a tutti gli studenti e studentesse di tedesco delle scuole dell’Umbria.

All’iniziativa hanno partecipato 6 scuole umbre per un totale di 110 studenti e 30 video: i “concorrenti” dovevano immaginare un’intervista impossibile con un personaggio storico, un oggetto particolare o una tradizione, realizzando un video di al massimo 4 minuti. Le studentesse del liceo Properzio hanno scelto lo Schiaccianoci, personaggio della tradizione che nasce nel XVII in Germania, nell’attuale Sassonia: si tratta di una statuetta decorativa di legno che rappresenta normalmente un’autorità (soldato o re) e che serviva effettivamente per rompere le noci, anche protagonista del racconto “Lo schiaccianoci e il re dei topi”, che ha poi ispirato il famoso balletto omonimo di Čajkovskij.

“Il concorso – spiega la professoressa Federica Peruch, docente di lingua tedesca referente del progetto – puntava a potenziare le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale in lingua e a far apprezzare ai giovani il patrimonio artistico e culturale dei paesi di lingua tedesca. Gli studenti hanno potuto incrementare la loro competenza linguistica, mettendo in pratica ciò che hanno già imparato e acquisendo nuovo lessico e nuove strutture al fine di realizzare, dal punto di vista linguistico, un’intervista. Il progetto ha inoltre potenziato le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale e a far apprezzare il patrimonio artistico dei paesi di lingua tedesca. Le studentesse hanno anche partecipato a un incontro formativo gratuito con un esperto regista sul tema del videomaking e la loro creatività e bravura è stata riconosciuta dalla giuria che ha assegnato alla scuola un premio consistente in attrezzatura per il videomaking e un riconoscimento individuale alle dirette interessate”.