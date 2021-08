Il Professor Angelo Frascarelli nominato Presidente di Ismea. Morroni: “Viva soddisfazione, il suo impegno sarà determinante per il rilancio delle imprese agricole”

Il professore Angelo Frascarelli, dopo il parere unanime delle Commissioni agricoltura di Camera e Senato, su proposta del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali , è il nuovo Presidente di Ismea, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare. E’ un ente pubblico che rileva i dati relativi ai mercati agricoli, forestali, agroindustriali, agroalimentari, la tracciabilità, la valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari, ittici e svolge le funzioni anche finanziarie per imprese che operano nel settore. Il Prof. Frascarelli insegna Economia e politica agraria e politica agroalimentarre all’Università di Perugia e dirige il Cesar, il centro per lo sviluppo agricolo e Rurale sito a Casalina di Deruta.

“Saluto con viva soddisfazione la nomina a Presidente di Ismea, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, al Professor Angelo Frascarelli, dell’Università degli Studi di Perugia, al quale rivolgo i miei più sentiti complimenti e l’augurio di buon lavoro”.

È quanto afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Roberto Morroni.

“Un incarico di prestigio che afferma il valore della professionalità del professor Frascarelli, espressa in un lungo percorso segnato da alte competenze e da un’autorevole e straordinaria attività di ricerca e studio a favore dell’agricoltura. Tale nomina è motivo di orgoglio per l’Umbria; sono certo che il suo impegno sarà determinante per il rilancio delle imprese del comparto primario, a maggior ragione ora, in una fase che chiede di affrontare con determinazione e con un’illuminata visione le nuove sfide e i cambiamenti in atto dai quali saper cogliere opportunità per una nuova stagione di sviluppo”.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla senatrice Fiammetta Modena (FI) “Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro, conoscendo, da anni, l’impegno costante del prof. Angelo Frascarellli nella e per la Università e per l’agricoltura in Umbria”.

“Una guida altamente qualificata perché tra i massimi esperti di politiche agricole”.

Così il presidente di Confagricoltura Umbria, Fabio Rossi, commenta la nomina del professor Angelo Frascarelli a presidente di Ismea, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.