“Il Maggio dei Libri” a Castiglione del Lago

Tre appuntamenti da domani al 18 maggi

Nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, “Il Maggio dei Libri” è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto. L’iniziativa è ideata dal “Centro per il libro e la lettura” e dal Ministero della Cultura.

Il Comune di Castiglione del Lago ha deciso di aderire a questa iniziativa nazionale, anche vista la buona esperienza dello scorso anno.

«Vogliamo far vivere gli spazi della Biblioteca Comunale – spiegano dall’Amministrazione Comunale – a trecentosessanta gradi e a tutta la cittadinanza. Quest’anno “Il Maggio dei Libri” celebra l’importanza della lettura come strumento di forza e consapevolezza, capace di rendere autenticamente liberi. Non a caso il primo appuntamento riguarda la libertà dall’oppressione dal nazifascismo e la persecuzione del popolo ebraico durante le ultime tragiche fasi della Seconda Guerra Mondiale».

Domani 27 maggio la scrittrice siracusana Tea Ranno, alle ore 18 nella Sala Digipass della Biblioteca Comunale, presenta “Un tram per la vita“, edito da “Il battello a Vapore”: è il racconto della incredibile e rocambolesca fuga dal ghetto di Roma di Emanuele Di Porto il 16 ottobre 1943, giorno del tragico rastrellamento da parte dei nazifascisti. Sarà questa l’occasione per comprendere il clima a Roma e di tutta Italia dopo l’8 settembre, durante l’occupazione nazifascista e la resistenza, anche della gente comune, in attesa dell’arrivo degli alleati e soprattutto il valore inestimabile della libertà. Emanuele Di Porto si ripara nel tram circolare di Roma e i mesi che seguiranno sono per lui di terrore e di attesa: è una storia personale che diventa, anche attraverso questo racconto, “memoria collettiva”.

Tea Ranno è nata a Melilli in provincia di Siracusa nel 1963 ed è un’acclamata autrice per adulti: da ricordare, tra gli altri “L’amurusanza”, “Terramarina”, “Gioia mia” e “la sposa Vermiglia”, tutti editi da Mondadori. Si è aggiudicata il “Premio Chianti” nel 2008, il “Premio Domenico Rea” nel 2012 e il “Premio Città di Erice” nel 2021. Per “Il Battello a Vapore” ha pubblicato anche “Bellissima”.

Nella mattinata del 28 aprile anche gli studenti dell’Istituto Superiore “Rosselli Rasetti” incontreranno l’autrice nella Sala Auditorium “Franco Marchesini” alle ore 10:30.

Nella sua missione, “Il Maggio dei Libri” coinvolge in modo capillare enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati. In Italia ma non solo: ogni anno, infatti, la campagna varca i confini nazionali unendo nella comune passione per la lettura diverse realtà, come le scuole italiane all’estero. Infatti, grazie alla collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nel corso delle edizioni si sono svolti appuntamenti in numerosi Paesi tra i quali Argentina (Buenos Aires e Morón), Belgio (Liegi e Blegny-Mine), Brasile (San Paolo), Canada (Toronto), Croazia (Albona e Zara), Francia (Lione e Parigi), Germania (Berlino), Grecia (Atene), Perù (Lima), Romania (Bucarest), Slovenia (Pirano), Spagna (Barcellona), Svizzera (Lugano e Poschiavo) e Turchia (Smirne), oltre a iniziative organizzate da 46 tra Istituti Italiani di Cultura, Ambasciate e Consolati all’estero di tutto il mondo. Il tema istituzionale di questa tredicesima edizione è “Se leggi sei forte!” perché chi legge è più al sicuro, più difeso e armato di idee, contro ingiustizie, sofferenze e ostacoli, sa come prendersi cura di sé stesso e reagire di fronte alle avversità.

Ingresso gratuito: prenotazioni ai numeri 0759658260, 075951822 e 3486416096.