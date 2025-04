A Città della Pieve al via il “Maggio dei libri”

Per tutto il mese conferenze, letture animate e incontri con gli autori

In occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, prende ufficialmente il via anche a Città della Pieve la XV edizione de “Il Maggio dei Libri”, la campagna nazionale di promozione della lettura promossa dal Centro per il Libro e la Lettura.

Fino al 31 maggio, la Biblioteca Comunale sarà protagonista di un ricco calendario di eventi pensati per coinvolgere adulti e bambini, promuovendo la lettura come strumento di crescita personale, culturale e civile.

Il tema di quest’anno, “Intelleg(g)o…dunque sono, sento, faccio”, richiama con forza il potere trasformativo della lettura: leggere per pensare, pensare per sentire, sentire per agire.

Il primo appuntamento si terrà oggi pomeriggio, alle ore 17:00, presso la Sala Grande di Palazzo Della Corgna: protagonista dell’incontro sarà il professor Riccardo Testa, che affronterà il tema dell’importanza e dei benefici delle città giardino, in un incontro promosso in collaborazione con il Gruppo Ecologista “Il Riccio”.

Il programma proseguirà per tutto il mese di maggio con conferenze, presentazioni di libri, incontri con autori e letture animate per bambini, realizzate con il coinvolgimento attivo del personale della Biblioteca e dei ragazzi del Gruppo Lettura ad Alta Voce dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Italo Calvino”, coordinati dai docenti Maria Carla Mancini e Giacomo Barneschi.

Un’occasione preziosa per riscoprire la bellezza della lettura condivisa, coltivare pensiero critico e rafforzare il senso di comunità attraverso le parole dei libri.