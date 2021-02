Il Lions Club Terni Host al fianco della Protezione Civile di Collescipoli

Un generatore di corrente utile in tutte quelle situazioni in cui c’è bisogno di energia elettrica, per illuminare o alimentare. Lunedì è stato donato dal Lions Club Terni Host alla Pro.Civ. di Collescipoli. Presenti, per il Club, il presidente Marco Coccetta ed i soci Paolo Alunni Pistoli e Natalia Bartomeoli. Il materiale è stato consegnato a Riccardo Scosta, coordinatore e vice presidente dell’associazione, e Gabriele Piponi, caposquadra. Dalla Pro.Civ. di Collescipoli, attraverso il presidente Sergio Micheli, giunge un grande ringraziamento ai soci del Lions Club Terni Host per aver contribuito a donare uno strumento essenziale per tutta una serie di interventi e operazioni a tutela della cittadinanza.