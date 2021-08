Il Consigliere Paparelli (PD) annuncia querela contro l’autore del post su profilo Facebook della Lega Umbria e Capogruppo Pastorelli

Il consigliere Fabio Paparelli (Pd) rende noto di aver “dato mandato al proprio legale di procedere, con una querela di parte, contro l’autore del post sul profilo Facebook della Lega Umbria e del capogruppo regionale, Stefano Pastorelli a tutela della propria onorabilità. Quanto sopra a seguito di un post diffuso nella giornata di oggi in cui gli si attribuiscono false dichiarazioni riguardanti la vaccinazione anti covid destinata ai giovanissimi al di sotto dei 12 anni.

“Pur consapevoli che il titolo della nota diffusa ieri dall’Ufficio stampa dell’Assemblea legislativa conteneva una esplicita errata corrige, la Lega ha volutamente ignorato la pronta correzione del refuso di stampa al fine di strumentalizzare vergognosamente un argomento che li tocca direttamente dato il record negativo toccato dall’Umbria in merito alla vaccinazione per la fascia d’età 12-19 anni. Stupisce come in un momento così delicato della storia di questa regione la Lega non abbia ben altro da fare che tentare di infangare con false e patetiche dichiarazioni chi svolge il proprio ruolo di oppositore a questa Giunta attraverso pretestuosi attacchi palesemente infondati, visto che tutti gli organi di informazione hanno riportato la notizia in maniera corretta. Si chiede pertanto la cancellazione immediata del post in questione e le scuse conseguenti al solo scopo di ripristinare la verità dei fatti”.