Il Comune sostiene il Perugia Running Team. In occasione della Pittarosso Pink Parade l’orologio di Palazzo dei Priori colorato di rosa

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e da sempre questo significa “rosa”. Ed è proprio di rosa che, sabato 17 sera e domenica 18 ottobre, l’orologio di Palazzo dei Priori si colorerà in occasione della Pittarosso Pink Parade a cui partecipano anche le Pink Ambassador del Perugia Running Team, a sostegno del progetto “Pink is good” della Fondazione Umberto Veronesi.

Con l’illuminazione dell’orologio, il comune di Perugia vuole riconfermare anche quest’anno il suo sostegno alle runner del Pink is Good Perugia Running Team ed a tutte le donne e gli uomini che decideranno di partecipare all’evento tramite un gesto simbolico ma sentito. Un’occasione fondamentale non solo per l’evento benefico di raccolta fondi ma anche per la componente di sensibilizzazione rispetto al tema importantissimo della prevenzione; un tema di cui non si parlerà mai troppo e che continua a salvare tantissime vite ogni anno.

La Pittarosso Pink Parade, giunto alla sua settima edizione, è organizzato da PittaRosso a sostegno proprio della Fondazione Veronesi per la ricerca e la lotta ai tumori femminili, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca scientifica. La manifestazione, che fin dall’inizio si è sempre svolta a Milano e che consiste in una camminata non competitiva di 5 km, quest’anno ha dovuto reinventarsi proponendo un format tutto nuovo. L’emergenza sanitaria da Covid -19 ha dettato nuove regole e modi di vivere, ma non è riuscita a “fermare il rosa”. Quest’anno infatti si potrà partecipare da ogni parte d’Italia con la possibilità di correre o camminare ovunque ci si trovi, all’andatura che più si preferisce ed in qualsiasi orario, scegliendo in autonomia il percorso e la distanza e testimoniando il proprio sostegno tramite i social con l’hashtag #PPP2020 con storie, messaggi, video e qualsiasi altro canale o strumento a disposizione. Il tutto sarà accompagnato da una maratona radiofonica su Radio 101.