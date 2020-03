Il Comune di Perugia piange il Cav. Alfio Branda. Il cordoglio del Sindaco Romizi

E’ scomparso questa notte dopo una lunga malattia, all’età di 93 anni, il Cav. Alfio Branda, per lungo tempo presidente del Comitato regionale umbro della Figc, nonché del Coni Provinciale di Perugia. Al profondo cordoglio espresso dal mondo dello sport si unisce anche il sindaco Andrea Romizi che, a nome dell’intera Amministrazione comunale e della comunità perugina, ha voluto ricordare con stima e gratitudine il Cav. Branda per l’impegno profuso, con infinita passione, nell’ambito dello sport, dell’insegnamento e della vita politica. Branda, infatti, oltre ad aver ricoperto importanti ruoli in diverse federazioni sportive (calcistica, pugilistica, dell’atletica leggera e delle bocce), è stato docente e consigliere della Regione Umbria.

Alla famiglia di Alfio Branda, ed in particolare al figlio Valerio, già vice presidente del Consiglio comunale di Perugia nella legislatura 2009-2014, va l’abbraccio affettuoso dell’Amministrazione comunale in questo momento di grande dolore per la grave perdita.