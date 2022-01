Il Centro Speranza cerca giovani volontari di Servizio Civile

Per candidarsi c’è tempo fino alle ore 14:00 del 26 gennaio 2022

Promuovere l’autonomia e l’integrazione sociale delle persone con disabilità sono le finalità dei due progetti di Servizio Civile “Facciamo la differenza” e “Un giorno buono per incontrarti” attraverso cui il Centro Speranza di Fratta Todina seleziona 8 volontari per il servizio riabilitativo e socio-riabilitativo educativo.

Presso la sede di Fratta Todina la Congregazione cerca inoltre 6 volontari per le attività della scuola dell’infanzia Sacro Cuore e 2 volontari per l’asilo nido La Coccinella con i progetti “Storie ancora da scrivere” e “Diventare bambini”. La selezione dei volontari per il nuovo bando nazionale è gestita dalla Congregazione delle suore Ancelle Amore Misericordioso in collaborazione con CESC Project, coordinamento di enti di servizio civile (SC).

Potranno presentare domanda ragazzi e ragazze (italiano e non purché europei e soggiornanti in Italia) che hanno tra i 18 e i 28 anni alla data di presentazione della domanda, che deve essere inoltrata entro le ore 14 del 26 gennaio 2022. L’iscrizione deve avvenire tramite il sistema pubblico di identità digitale SPID. Gli aspiranti dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande On Line tramite PC, Tablet e Smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

La durata del Servizio Civile Universale è di 12 mesi con un impiego di 25 ore a settimana e una retribuzione mensile di 444,30 euro al mese. Per avere informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del Centro Speranza sita in via Roma 13 a Fratta Todina (Pg), chiamando il numero 075 7845511 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 o tramite e-mail a amministrazione@centrosperanza.it