Il Cardinale Bassetti avvia un’indagine su parroco arrestato. Il prete è accusato di induzione alla prostituzione

Una “investigatio previa”, l’indagine prevista dal diritto canonico, è stata avviata dall’arcivescovo di Perugia, cardinale Gualtiero Bassetti, nei confronti del parroco di San Feliciano don Vincenzo Esposito arrestato in un’inchiesta dei Carabinieri di Termini Imerese (Palermo) nell’ambito della quale è accusato di induzione alla prostituzione. Il porporato, che è anche presidente della Cei, ha assunto l’iniziativa – della quale riferisce la diocesi in una nota – “a fronte della gravità della notizia” e in ottemperanza a quanto previsto, in casi del genere, dalle norme canoniche. Secondo la ricostruzione accusatoria, il religioso avrebbe chiesto video e foto hard ad alcuni ragazzi siciliani, anche minorenni, in cambio di soldi e regali.