IC Assisi 3: un anno scolastico ‘raccontato’ in digitale. Il link per vedere il racconto

A conclusione delle attività didattiche l’Istituto Comprensivo Assisi 3 ha racchiuso in un unico prodotto digitale tutte le più significative esperienze fatte dagli alunni.

Attraverso questo lavoro finale la Dirigente scolastica e tutti i docenti vogliono rinfraziare le famiglie, che dal lockdown sono state chiamate a grandissimi sforzi, ma che hanno saputo creare con gli insegnanti una sinergia che ha portato dei risultati incredibili e impensabili. Insieme, scuola e famiglia, sono stati capaci di far fronte alla situazione, con grosse difficoltà, ma affrontando giorno per giorno nuove sfide, che hanno portato tutti genitori, alunni e docenti a formarsi, crescere, maturare, mettendo in campo saperi nuovi e innovativi, grazie anche ai corsi di formazione sostenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

A simboleggiare tutto il percorso di questo anno scolastico un arcobaleno, simbolo di una forza comunitaria che si è fatta coraggio nella certezza che “Andrà tutto bene”. Ma non un semplice arcobaleno, arricchito da un cuore, simbolo dell’amore.

L’amore dei docenti per i propri alunni, per i quali hanno lavorato, ognuno con il proprio stile, incessantemente e tenacemente; per l’istituto, che improvvisamente ad attività avviate e strutturate, si è ritrovato a ripensarsi in toto; per il nostro territorio, per dare a tutti, attraverso proprio la forza che hanno dimostrato gli alunni con i loro elaborati, la certezza che la scuola non si è fermata, ma che anzi ha iniziato un percorso nuovo ricco di potenzialità. Lungo questo cuore-arcobaleno tanti tag che, partendo dai piccolissimi della scuola dell’Infanzia (le stelline) passando per le classi della primaria (numeri) e i cori (la nota) arrivano ai grandi della secondaria di primo grado (play), in un percorso ricco di attività ed esperienze.

Per visualizzare il lavoro svolto basterà collegarsi al seguente link:

https://www.thinglink.com/scene/1329170315946754050