I prossimi appuntamenti del complesso Museale di San Francesco di Trevi

Il Complesso Museale di San Francesco di Trevi con l’arrivo della bella stagione riprende il suo consueto orario dal martedì alla domenica e Menti Associate propone un programma ricco di iniziative che riempiranno i fine settimana di curiosità, arte e buon gusto.

Continua la rassegna “Un Territorio che Racconta”, il mese di aprile sarà interamente dedicato a Villa Fabri con una serie di Visite Guidate che affronteranno temi specifici e approfondimenti sul magnifico edificio secentesco. Le visite termineranno con una degustazione di vino locale all’interno della Grotta dell’Az. Agr. De Conti.

Tutte le domeniche, alle ore 11:00, con “Un caffè con l’arte”, si ammireranno i principali capolavori conservati all’interno del Museo. Avremo l’opportunità di degustare un caffè commentando le opere insieme ad uno Storico dell’Arte.

L’ultimo week-end del mese molte iniziative per la manifestazione Pic&Nic a Trevi, giunta alla sua XIV edizione. Due itinerari alla scoperta del Divin Pittore nelle mattinate del 29 e 30 aprile, una passeggiata tra scorci e luoghi di culto, arte e territorio, per raggiungere l’Adorazione dei Magi realizzata nel 1522 all’interno della chiesa della Madonna delle Lacrime. Appuntamenti anche per i più piccoli che insieme alla propria famiglia potranno partecipare ad un laboratorio di xilografia per realizzare una particolarissima cartolina di Trevi. In occasione di tali giornate verranno effettuate delle visite guidate particolari al Museo della Civiltà dell’Ulivo e al Museo Archeologico che racconteranno l’origine della “Trevi” romana e la lungimiranza delle tradizioni che gravitano intorno alla pianta dell’ulivo.

Un mese ricco di iniziative che faranno riscoprire la città di Trevi attraverso capolavori e luoghi meravigliosi.

Info e prenotazioni a info@museitrevi.it | 0742381628 | 3470796571

IL PROGRAMMA

Sabato 01 Aprile | ore 16:00

Un territorio che racconta: Villa Fabri. La Villa tra gli Ulivi.

Un’Impresa Romana di inizio seicento.

Visita Guidata a Villa Fabri + Degustazione di vino locale nella Grotta dell’Azienda Agricola De Conti.

Domenica 02 Aprile | ore 11:00

Caffè con l’Arte

Un caffè con la Bottega Folignate. Giovanni di Corraduccio e l’Alunno.

Caffè con approfondimento sulle opere.

Sabato 08 Aprile | ore 16:00

Un territorio che racconta: Villa Fabri. La Villa tra gli Ulivi.

La preziosa Cappella dei Boemi.

Visita Guidata a Villa Fabri + Degustazione di vino locale nella Grotta dell’Azienda Agricola De Conti.

Domenica 09 Aprile | ore 11:00

Caffè con l’Arte

Un caffè tra gli affreschi della chiesa di San Francesco.

Caffè con approfondimento sulle opere.

Sabato 15 Aprile | ore 16:00

Un territorio che racconta: Villa Fabri. La Villa tra gli Ulivi.

Lo splendore e la caduta di Girolamo Fabri.

Visita Guidata a Villa Fabri + Degustazione di vino locale nella Grotta dell’Azienda Agricola De Conti.

Domenica 16 Aprile | ore 11:00

Caffè con l’Arte

Un caffè con il Pinturicchio e lo Spagna.

Caffè con approfondimento sulle opere.

Sabato 22 Aprile | ore 16:00

Un territorio che racconta: Villa Fabri. La Villa tra gli Ulivi.

Una Villa con vista. La Fascia Olivata.

Visita Guidata a Villa Fabri + Degustazione di vino locale nella Grotta dell’Azienda Agricola De Conti.

Domenica 23 Aprile | ore 11:00

Caffè con l’Arte

Un caffè con i Cappuccini. La quadreria dei Cappuccini di Trevi.

Caffè con approfondimento sulle opere.

SPECIALE PIC&NIC A TREVI

Sabato 29 Aprile

ore 11:00 – Il Perugino. Percorsi alla scoperta del Divin Pittore.

Itinerario dal Complesso Museale di San Francesco alla chiesa della Madonna delle Lacrime

ore 16:00 – Una Cartolina da Trevi.

Laboratorio di stampa xilografica.

ore 17:00 – Mille anni d’olio d’oliva

Visita Guidata al Museo della Civiltà dell’Ulivo

Domenica 30 Aprile

ore 11:00 – Il Perugino. Percorsi alla scoperta del Divin Pittore.

Itinerario dal Complesso Museale di San Francesco alla chiesa della Madonna delle Lacrime

ore 16:00 – Una Cartolina da Trevi.

Laboratorio di stampa xilografica.

ore 17:00 – La città attraversata dal Clitunno

Visita Guidata al Museo Archeologico