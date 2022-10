I ladri gli rubano la medaglia d’oro, Avis Perugia gliela riporta a casa

Restituita direttamente a casa la medaglia d’oro consegnata all’anziano uomo per le sue settanta donazioni, rubatagli dai ladri durante una rapina in casa



Solidarietà a trecentosessanta gradi quella espressa da Avis Perugia, che ha voluto dimostrare la propria vicinanza e gratitudine ad uno storico donatore di sangue Enrico Cerasa 82 anni, che alcuni mesi fa è stato derubato della sua medaglia d’oro. Il riconoscimento sottratto dai ladri che gli sono entrati in casa, gli era stato consegnato da Avis qualche anno fa per aver fatto ben oltre settanta donazioni. Un riconoscimento a cui l’anziano uomo era molto legato e anche molto dispiaciuto per la perdita.

Proprio a dimostrazione che Avis c’è anche in occasioni straordinarie come questa, qualche giorno fa l’uomo, si è visto bussare alla porta da alcuni consiglieri Avis che sono andati a trovarlo per riconsegnare la medaglia sottratta.

Grande emozione e tanti grazie da parte di Cerasa e sua moglie, che ha ringraziato personalmente i quattro consiglieri: Paolo Befani, Rita Nesta, Enzo Ragni e Fabrizio Rasimelli, su mandato del presidente Stefano Migliorati.