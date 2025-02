Gubbio: denunciati due fratelli che si spacciavano per tecnici e scassinavano i distributori di snack e bevande

I Carabinieri della Stazione di Gubbio hanno identificato e denunciato per furto aggravato due fratelli perugini, un 34enne e una 37enne, dell’area eugubina.

Secondo un piano ben studiato, i due, lo scorso mese di dicembre, nel giro di pochi giorni si erano introdotti in alcune strutture pubbliche e aziende del territorio eugubino, mirando ai distributori automatici di snack e bevande, tutti di proprietà di una specifica società del settore, che scassinavano per appropriarsi del denaro contenuto.

In un caso, i due malviventi, che si introducevano nei luoghi incappucciati per sottrarsi all’identificazione, si erano anche spacciati come tecnici incaricati dalla società che gestisce i distributori, fingendo di dover effettuare una fantomatica manutenzione straordinaria degli apparecchi.

Oltre al denaro delle macchinette, i due ladri razziavano anche soldi e oggetti personali lasciati incustoditi dai malcapitati proprietari.

Nonostante il camuffamento, tuttavia, i Carabinieri della Stazione di Gubbio, attivati dalle denunce sporte nei confronti dei responsabili, attraverso mirate indagini e analisi di filmati dei sistemi di videosorveglianza installati presso le strutture colpite, sono riusciti a identificare i due rei, uno dei quali già responsabile, in passato, di reati analoghi.

Nel corso delle indagini, i militari hanno anche accertato che il 34enne aveva commesso i furti durante il periodo di sottoposizione alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, denunciandolo per la violazione delle prescrizioni impostegli dal Tribunale di Perugia.