Pacomio, il ponte tra arte e impresa, promuove l’Umbria con “Gulliver”

Al via le prime due puntate: la prima su San Gemini, la seconda su Spoleto

Pacomio, start-up innovativa e benefit, entra nel vivo della sua attività di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della bella Italia, partendo dal suo Cuore Verde. Una iniziativa che mira a produrre contenuti audiovisivi di alta qualità, per la promozione della dignità della persona umana, grazie all’intuizione di un gruppo di imprenditori capitanati dall’ideatore Francesco Saverio Nardi. Un progetto ambizioso legato ad un turismo esperienziale, anche in modalità immersiva, che va innestandosi nella nuova economia di Papa Francesco, all’interno della cornice del Giubileo 2025 “Pellegrini di speranza”, con un ponte tra arte ed impresa.

Con una serie di puntate, debutterà a “Gulliver”, canale ALMA TV (sul numero 65 del digitale terrestre), partner industriale della start up, iniziando con due focus speciali. La prima puntata andrà in onda sabato 15 febbraio, alle ore 11.30 (in replica il 16, alle 20.30), e sarà dedicata alla famiglia Tacconi-Ottelio, una storica realtà di industriali che ha lasciato un segno indelebile nel panorama economico e sociale della regione. Grazie a una visione lungimirante e alla capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato globale, il gruppo ha consolidato la propria presenza in diversi settori, diventando un punto di riferimento per l’innovazione e l’eccellenza. Nel cuore di San Gemini, attraverso le proprie strutture ricettive, il Grand hotel San Gemini e Vallantica Resort e Spa, valorizza e promuove l’Umbria offrendo un turismo esperienziale fondato sulla bellezza e sulla scoperta autentica del territorio. Un viaggio tra storia, arte, sapori e ospitalità che mette sotto i riflettori le meraviglie e le eccellenze umbre.

La seconda puntata – in onda la settimana successiva, sabato 22 febbraio, alle 11.30 (replica il 17, alle 20.30) – porterà gli spettatori alla scoperta delle terre del Ducato di Spoleto, un altro angolo d’Umbria ricco di storia, natura e tradizioni, che si svela in tutta la sua autenticità grazie alle immagini realizzate da Pacomio che ne esaltano il fascino unico. Lo sguardo delle telecamere seguirà i progetti in cantiere su Spoleto, presentati direttamente dal sindaco della città, Andrea Sisti, che guiderà il pubblico tra le architetture e i paesaggi della città del Festival del Due Mondi. Questa rappresenta in realtà la prima area di cui la start up intende favorire la rigenerazione per realizzare un turismo esperienziale di alta qualità, quella simbolicamente straordinaria compresa tra il giro della rocca, il ponte delle torri e la “sedia del Papa”. Per questo, dopo aver ideato il progetto sui cammini religiosi, grazie al quale il Comune di Spoleto ha ottenuto un significativo finanziamento dal ministero del Turismo facendo riferimento evocatio alle figure dei santi Benedetto e Francesco i cui cammini, da mettere in sicurezza e promuovere, si incrocerebbero proprio in questa zona, i soci di Pacomio hanno invitato il sindaco della loro città nel salotti di Gulliver, per esporre la visione e le strategie di lungo periodo promuovendo quella straordinarie località di cui San Francesco scrisse Nihil jucundius vidi valle mea spoletana. La trasmissione che andrà in onda il 22 febbraio, cadrà guarda caso proprio nel giorno della Cattedra di San Pietro, quasi a simboleggiare quella “sedia del Papa di Spoleto”, primo sito che Pacomio intende riqualificare con il suo hopetelling innovativo.