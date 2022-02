Gubbio: “Azioni concrete su politiche del lavoro, natalità e spopolamento”

Politica del lavoro, sostegno alla natalità e iniziative per fermare lo spopolamento: più azioni concrete da parte dell’amministrazione comunale su temi così importanti del dibattito pubblico. A chiederlo i consiglieri del Gruppo Lega Gubbio Michele Carini e Sabina Venturi a margine dell’ultima seduta del consiglio comunale dove maggioranza e opposizione hanno trovato un punto di incontro per mettere al centro dell’agenda politica questi temi.

“Tutta la maggioranza – spiegano i consiglieri Lega – ha evidenziato la necessità di agire in maniera importante sulle azioni per lo sviluppo economico, quindi per la creazione di posti di lavoro quale condizione necessaria anche per venire meno allo spopolamento e alla denatalità. Se da un lato condividiamo questo stesso pensiero, dall’altro vediamo però che proprio dal bilancio e dalle azioni concrete che l’amministrazione dovrebbe mettere in campo per risolvere questo problema non c’è traccia. Infatti non vengono affrontati gli elementi che vanno a favore dello sviluppo e della creazione di lavoro, come le aliquote Imu che sono rimaste invariate. Eppure agendo sulla fiscalità si possono ottenere importanti risultati in termini di sviluppo e crescita economica e di conseguenza arrestare lo spopolamento, perché dove non c’è lavoro non c’è attrattività del territorio i giovani tendono ad andare via. Sul tema della natalità e delle politiche familiari, che sono alla base per rivitalizzare il territorio – spiegano i consiglieri – l’amministrazione è imbrigliata dall’ideologia, è immobile e preferisce interventi spot puramente assistenziali piuttosto che politiche locali strutturali, confermando la contrarietà già espressa in consiglio comunale alle politiche che la Regione Umbria sta mettendo in campo. Pertanto non possiamo non rilevare che l’amministrazione comunale ha tanti buoni propositi, ma poi concretamente non fa nulla”.