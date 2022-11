Gubbio, al rinnovo Rsu Colacem la Feneal Uil al 40%: “Risultato storico”

Eletti due delegati su quattro: Maurizio Di Bacco e Mattia Biccheri – Il segretario Panfili: “Manterremo spirito collaborativo e visione non ideologica del futuro”

Si sono svolte venerdì 28 ottobre le votazioni per il rinnovo delle Rsu nello stabilimento Colacem di Gubbio (Ghigiano). Esulta la Feneal Uil che ha ottenuto due delegati su quattro e oltre il 40 per cento delle preferenze. A essere eletti per la Feneal Uil sono stati Maurizio Di Bacco, il più votato, e Mattia Biccheri, il più giovane degli otto candidati.