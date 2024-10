Giornate ‘mostruosamente’ divertenti a Città della Domenica: c’è l’Halloween park

Giovedì 31 ottobre apertura parco alle 10. Inoltre Hallowine, degustazioni di vini della cantina Goretti, Halloween party alle 17, braceria e castagne – La festa al parco perugino prosegue nel weekend tra adventure game, spettacoli e racconti dell’orrore, truccabimbi, laboratori e selfie terror zone

Giornate ‘mostruosamente’ divertenti sono quelle che vivranno i visitatori di Città della Domenica: il parco perugino si è trasformato in Halloween Park e propone tante iniziative per le famiglie giovedì 31 ottobre e poi ancora venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre. Giovedì, in particolare, il parco aprirà le porte dalle 10, così da ‘farsi ammirare’ in tutta la sua bellezza, potendo offrire percorsi nel bosco a contatto con la natura e alla scoperta degli animali che lo popolano. Dalle 17, poi, tutti in maschera per l’Halloween party, tra musica, truccabimbi e laboratori creativi. Inoltre, per gli adulti, c’è Hallowine, degustazioni di vini dell’azienda Cantine Goretti, che distribuirà ai partecipanti anche buoni sconto per l’acquisto di bottiglie di vino. Alla Stazione centrale sarà allestito un corner con i prodotti dell’azienda. Previsti, inoltre, punti ristoro con la possibilità di gustare carne alla brace e caldarroste oltre al ‘celebre’ pizzone all’interno del ristorante La City.

Il divertimento proseguirà nel weekend tra Adventure game, spettacoli e racconti dell’orrore, truccabimbi, laboratori e selfie terror zone. Le attività per i bambini sono a cura di Training Arete mentre gli allestimenti a tema Halloween sono stati realizzati dall’artista Walter Pituello.

I bambini saranno coinvolti nell’adventure game ‘La Vendetta di Daimon, il re Stregone’, tra zombie e fantasmi che hanno infestato il parco e si preparano a conquistare il mondo. Il campanile del Terrore scandirà l’attività, prevista ogni mezz’ora a partire dalle 10.30 e fino alle 15.30; inoltre, i piccoli avventurieri potranno entrare nel labirinto della Regina di cuori, una regina gelosa che soffre le pene d’amore, aiutandola a risolvere l’enigma del Labirinto del cuore (inizio attività alle 10.30 e ripetuta ogni mezz’ora fino alle 15.30). Alle 15, poi, si terrà il laboratorio ‘La fabbrica degli scheletri’, dove i bambini potranno divertirsi a creare un ‘esercito di scheletri’ con l’uso della creta. Alle 16 partirà dalla stazione centrale il Treno Fantasma che accompagnerà i visitatori nell’Area Far West per partecipare all’adventure game conclusivo ‘Sconfiggi le forze del male’, alle 16.30 e alla Parata in maschera alle 16.45, dove tutti possono partecipare travestiti dai propri personaggi preferiti. Per gli amanti delle foto è stata anche predisposta la Selfie terror zone, dove farsi immortalare in scenari spettrali; immancabili, poi, saranno il coloratissimo Truccabimbi e ‘Dolcetto o scherzetto’ con i cattivi delle Fiabe. Oltre a queste attività, Città della Domenica organizza un photocontest di Halloween che dà la possibilità di vincere un ingresso gratuito al Parco di Natale, dal 17 novembre al 26 dicembre, per tutta la famiglia. Per partecipare c’è tempo fino al 3 novembre: occorre scattarsi una foto ‘paurosa’ e ‘creativa’ e pubblicarla sui propri canali social taggando la pagina Città della Domenica e inserendo l’hashtag #cittadelladomenica. La stessa foto dovrà essere inviata anche tramite Messenger di Facebook o Direct Message di Instagram. Gli scatti pervenuti saranno pubblicati sulle pagine social di Città della Domenica e quello che riceverà più like vincerà il premio. L’ingresso al parco è gratuito per gli abbonati e per i bambini mascherati, anche se non abbonati, mentre gli adulti non abbonati avranno uno sconto sul biglietto se acquistato on line. Informazioni: www.cittadelladomenica.it.