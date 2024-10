A Cascia prende il via il lungo weekend della 23ª Mostra mercato dello zafferano

Novità: aperitivi e cocktail allo zafferano e tour in elicottero sopra la città – Taglio del nastro e apertura dei padiglioni espositivi giovedì 31 ottobre alle 11.30

Il lungo finesettimana di Cascia dedicato all’oro rosso sta per prendere il via. Nella mattinata di giovedì 31 ottobre, infatti, nella città di santa Rita verrà inaugurata la 23esima Mostra mercato dello zafferano, realizzata con il sostegno del Consorzio Bim Nera e Velino. Il taglio del nastro e l’apertura dei padiglioni espositivi è prevista alle 11.30 alla presenza delle autorità civili e militari. La manifestazione, che prevede anche degustazioni gourmet a base di zafferano, tanti stand con prodotti tipici, escursioni, musica, spettacoli e cultura, proseguirà poi fino a domenica 3 novembre. Due le grandi novità di questa edizione, entrambe di particolare interesse e sicura attrattività: aperitivi e cocktail a base di zafferano e la possibilità da fare tour di Cascia e Roccaporena in elicottero.

Da segnalare nel ricco programma le degustazioni gourmet di prodotti locali e cocktail a base di zafferano, giovedì, venerdì e sabato alle 18.30; la musica dal vivo con spettacoli come Maurizio Live Group, giovedì alle 19, e Sounds Better, sabato alle 19; l’animazione per grandi e piccini con artisti di strada e spettacoli circensi tutti i pomeriggi, CineMagic, un sabato sera magico a tema Harry Potter; infine, una grande torta allo zafferano per concludere in dolcezza, domenica alle 18.

Il programma completo anche sulla pagina Facebook Discover Cascia.