Giornata mondiale del donatore: ecco le iniziative di Avis in Umbria

Si celebra lunedì 14 giugno. Monumenti storici illuminati di rosso e punti informativi in tante città della regione

In occasione della Giornata mondiale del donatore, lunedì 14 giugno molte Avis comunali dell’Umbria hanno messo in atto iniziative ed eventi per celebrare in maniera adeguata donatrici e donatori e invitare l’intera popolazione al dono del sangue.

In particolare, a Foligno, in collaborazione con il Comune, da venerdì 11 fino a lunedì 14 giugno il logo Avis Foligno sarà proiettato sulla facciata principale del Palazzo comunale. Lunedì, poi, l’amministrazione comunale deporrà una corona di alloro ai piedi della targa posta nella rotatoria d’ingresso all’ospedale San Giovanni Battista.

A Perugia, domenica 13 e lunedì 14 giugno saranno illuminati di rosso la Fontana Maggiore e la Torre degli Sciri, mentre il gruppo giovani di Avis Perugia organizzerà un punto informativo al Barton Park, lunedì 14 dalle 17 alle 20.

Spostandoci al Trasimeno, all’Albaia beach bar lounge di Monte del Lago, dalle 18 di lunedì, concerto con la rock-band ‘Freddy and the B_Lovers’. L’evento, a ingresso gratuito, richiede la prenotazione e si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore. Avis Magione sarà presente con uno stand informativo, distribuendo gadget personalizzati ai partecipanti. A Tuoro, invece, sarà illuminata di rosso la fontana dedicata all’Avis e si terrà una donazione di gruppo al punto di raccolta di Passignano. Proprio a Passignano sarà la Rocca medievale a essere illuminata di rosso, mentre a Castiglione del Lago verrà illuminata di rosso la facciata di Palazzo della Corgna, sede del Municipio, e la sede della sezione Avis in via XXV Aprile.

Altri appuntamenti da segnalare sono a Spello, dove verranno distribuite shopper Avis nelle attività commerciali del territorio con lettera del Consiglio e volantini promozionali, e a Calvi dell’Umbria che, in collaborazione con l’amministrazione comunale, illuminerà di rosso lo storico palazzo Ferrini, sede della Pinacoteca e del Municipio. Avis Torgiano: illuminazione del Palazzo comunale e campanili del territorio saranno illuminati anche a Torgiano, dove tra l’altro verranno affissi manifesti dedicati, così come a Gualdo Cattaneo.Molte altre Avis del territorio organizzeranno punti informativi e l’illuminazione dei monumenti storici.