Giacomo Leonelli è stato eletto segretario regionale di Azione

“È sicuramente una grande responsabilità quella di coordinare il lavoro di un partito che in queste settimane sta celebrando il suo primo congresso, anche considerato il fatto che sono stato votato all’unanimità dai delegati”, ha commentato.

Siamo in campo con un gruppo dirigente largo, coeso, che vede tra i suoi protagonisti giovani capaci unitamente a professionisti e imprenditori di prim’ordine della nostra regione. Ci sarà bisogno di tutti per costruire una nuova progettualità, per un’Umbria che ormai non si riconosce né nell’esperienza fallimentare di governo della destra, né nelle modalità di un’opposizione troppo spesso sterile e settaria”.