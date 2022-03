Gammaitoni: “Impennata Covid in Umbria allontana uscita pandemia”

“Non è una buona notizia” sostiene il professor, in quanto “la causa di questa ricrescita è molto probabilmente attribuibile ad una ripresa della socialità poco prudente

La nuova impennata “piuttosto violenta” dei nuovi contagi in Umbria “sposta inevitabilmente in avanti la data di uscita da questa fase epidemica” anche se “di quanto non è facile dirlo ma è ragionevole ipotizzare almeno un mese”.È l’analisi del fisico sperimentale dell’Università degli Studi di Perugia, Luca Gammaitoni, sull’andamento della pandemia attraverso i modelli matematici.

L’esperto spiega, in un post su Facebook, che la regione sta “anticipando come al solito quello che avverrà nel resto del Paese da qui a pochi giorni”.