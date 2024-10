G7 su Disabilità e Inclusione, l’Istituto Serafico di Assisi ospiterà due degli eventi collaterali (sabato 10 e lunedì 14 ottobre)

In occasione del G7 su Disabilità e Inclusione, l’Istituto Serafico di Assisi ospiterà due degli eventi collaterali all’incontro internazionale, volti a promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport e l’arte, con la partecipazione di figure istituzionali e sportive di rilievo.

SABATO 12 OTTOBRE – ORE 15.30

Incontro “Sport è… Inclusione”



Convegno nazionale “Sport è… Inclusione” nell’ambito degli eventi collaterali del G7 su Inclusione e Disabilità. L’evento, promosso dal Panathlon Club Perugia e dall’Istituto Serafico, vedrà la partecipazione di figure istituzionali e sportive di rilievo, con focus sull’inclusione sociale attraverso lo sport.



Francesca Di Maolo, Presidente dell’Istituto Serafico interverrà al dibattito al quale partecipano, anche il campione del mondo dell’82, Giuseppe Dossena; il Fondatore di Special Olympics Italia, Alessandro Palazzotti; il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Umbria, Gian Luca Tassi; il fondatore di Charing Golf Tour, Claudio Ongis; il fondatore del Baskin, Fausto Cappellini; Daniele Gullia, Educatore Professionale AFA del Serafico, Stefano Maiandi per Fiaba ETS.

Per il Panathlon International intervengono il Vicepresidente Internazionale Luigi Innocenzi, Il Consigliere nazionale Francesco Silvi e il Vice Governatore Area X Umbria Giovanni Tesegian; mentre per i Lions International Monica Coppola. A moderare i due panel Luca Ginetto, Presidente del Panathlon Club Perugia, e Riccardo Marioni, sempre del Panathlon Club Perugia.

Porteranno la propria testimonianza numerosi atleti tra cui i golfisti Stefano Palmieri e Alessandra Donati; Irene Orazi, medaglia d’Oro Giochi Mondiali Berlino 2023, Stefano Selva, atleta trapiantato e Luca Panichi, ex professionista di ciclismo e ora autore di grandi imprese sportive in sedia a rotelle.

Porteranno il loro saluto il Vescovo di Assisi-Foligno-Nocera Umbra – Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino; Armando Gradone, Prefetto di Perugia; la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei; l’assessore allo Sport del Comune di Assisi, Veronica Cavallucci; Domenico Ignozza, Presidente Coni Umbria.

Al termine dell’incontro verrà presentata la Carta dello Sport Inclusivo.

LUNEDI’ 14 OTTOBRE ORE 10

“Accogliamo” – Sport inclusivi e arte collettiva

Il Serafico si trasformerà in un laboratorio di esperienze collettive aperte al pubblico, intense e coinvolgenti, all’insegna dell’inclusione e della partecipazione attiva. Il programma di “AccogliAmo”, ricco di attività, è stato pensato per dare spazio alla creatività, all’espressione e all’inclusione, coinvolgendo ragazzi con disabilità e non, artisti e associazioni del territorio – don Guanella, Capodarco dell’Umbria, Associazione Arcobaleno – che attraverso arte, sport e attività ricche di adrenalina come la mototerapia e il baskin, renderà concreto il valore dell’inclusione. La giornata prevede attività sportive inclusive, come la mototerapia con Vanni Oddera e il baskin, e la creazione di un’opera d’arte collettiva.