Fotografia, a Città della Pieve il convegno regionale della Federazione italiana

Mercoledì 28 dicembre, dalle ore 18, a Città della Pieve il Convegno regionale Fiaf (Federazione italiana associazioni fotografiche) Umbria 2022, presso la Sala Grande del Palazzo Corgna di Città della Pieve.

Un appuntamento per tutti i circoli della regione durante il quale i gruppi presenteranno quanto fatto in questo anno nel campo della fotografia.

Occasione per elaborare idee e spunti per il nuovo anno che sta arrivando.

Sarà l’anno del 75° compleanno della Federazione, un anno ricco di novità e attività in arrivo per gli associati.

Dopo l’apericena, presso il Laboratorio di Cultura Fotografica di Città della Pieve interverrà Claudia Ioan, direttrice del Dipartimento Didattica con il Talk “La Fotografia contemporanea – Come orientarsi nell’iconosfera del nuovo Millennio”.

“Come è cambiato, lo statuto della Fotografia al passaggio di secolo e con l’avvento del nuovo Millennio? Come si sono rinnovati, i generi fotografici, oggi? Come incide, nel panorama iconografico, la tecnologia in rapido mutamento? In un’epoca di frammentazione e dematerializzazione della fotografia, l’iperproduzione di materiale visivo a livello planetario ci obbliga a vivere nel mezzo di un vortice che Joan Fontcuberta ha definito “la furia delle immagini”.