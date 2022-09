“Forza Italia Umbria in crescita, grande lavoro della squadra regionale”

“Soddisfazione” per il risultato ottenuto da Forza Italia in Umbria alle elezioni politiche è stata espressa dal coordinatore regionale Andrea Romizi, che si complimenta con Raffaele Nevi per la riconfermata alla Camera.

“Dalle urne, FI esce come l’unico partito, a parte FdI, in crescita non solo come percentuale ma anche come numero di voti espressi rispetto sia alle regionali che alle europee del 2019, risultando peraltro, in molti comuni umbri, la seconda forza della coalizione” sostiene in una nota. “Un risultato – afferma Romizi – che dobbiamo anche all’importante contributo di tutti i nostri rappresentanti che hanno mantenuto uno stretto contatto con il territorio, non solo durante questa intensa campagna elettorale, guadagnandosi stima e credibilità. Mi complimento e auguro buon lavoro all’onorevole Raffaele Nevi, che ringrazio per il contributo che ha dato finora e che darà anche nella prossima legislatura. Un particolare ringraziamento lo vogliamo tributare alle parlamentari uscenti, Fiammetta Modena e Catia Polidori, il cui lavoro al Senato e alla Camera, è stato importante e proficuo per la nostra regione, e che si sono messe a disposizione, seppur con la consapevolezza di essere difficilmente rielette a causa del taglio dei parlamentari, per dare forza ai valori che contraddistinguono il nostro movimento. Restiamo, comunque, in attesa dei risultati definitivi per avere il quadro completo dei parlamentari umbri eletti. Un sentito grazie va, infine, a tutti gli altri candidati: Roberto Morroni, Cristina Bertinelli, Francesco Maria Ferranti, Riccardo Meloni, Lucia Dominici, Filippo Ugolini, Fabiana Grullini, Andrea Oreto, Elena Baglioni, Federico Lupattelli, Daniela Flagiello, e Vanio Ortenzi. L’intento è, ora di operare nelle nostre comunità per affermare i valori che ci sono propri e continuare a crescere, grazie anche all’opera del gruppo dirigente e degli amministratori locali di Forza Italia, che – conclude Romizi -, sul territorio, stanno facendo un ottimo lavoro”.