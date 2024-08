Festival Federico Cesi: dalla musica coreana alla rassegna dedicata alla chitarra

Tutti i giorni sono in programma concerti, mostre, workshop e tanto altro

“Soul of Corea”: è questo il titolo del recital di artisti coreani per canto, flauto e violino messo in scena da Soon-Hwa Jang (violino), Hye-Sun Kim (soprano), Hyo-Seon Park (flauto) e Jongrey Kwag (pianoforte). Lo spettacolo è in programma sabato 24 agosto alle ore 21,30 presso il Chiostro di San Francesco di Trevi ed è ad ingresso libero (prenotazione consigliata ai numeri 389 6638112 e 393 9145351 o da effettuare via email a fabricaharmonica@gmail.com),

Dopo questa parentesi dedicata alla musica coreana, la 17esima edizione del Festival Federico Cesi Musica Urbis, la manifestazione musicale ideata da Fabrica Harmonica Aps-Ets (sotto la direzione artistica di Annalisa Pellegrini e di quella organizzativa di Stefano Palamidessi) ed in programma fino a sabato 31 agosto 2024 nei Comuni di Spello e Trevi, proseguirà con una rassegna dedicata agli strumenti a corde che durerà tutta la settimana.

Ad animare questo appuntamento ci sarà anche la Mostra Internazionale di Strumenti a Pizzico a Villa Fabri a Trevi, aperta domenica 25 (dalle ore 15 alle 20) e lunedì 26 agosto (dalle ore 9 alle 14). La mostra avrà ingresso libero al pubblico e presenterà oltre 30 strumenti artigianali di Maestri Liutai italiani e non. Domenica 25 alle ore 21,30 presso il Chiostro di San Francesco di Trevi saranno presentate “Le chitarre dei Maestri Liutai in Concerto”, evento ad ingresso libero con tutti gli strumenti in un vero e proprio concerto, tenuto da Pietro Locatto, solista e virtuoso ormai di fama internazionale, e Stefano Palamidessi, curatore della mostra (prenotazione consigliata ai numeri 389 6638112 e 393 9145351 o da effettuare via email a fabricaharmonica@gmail.com). Lunedì 26 alle 12,30, sempre all’interno degli spazi espositivi, si terrà la cerimonia di consegna dei diplomi e a seguire una degustazione di vini e prodotti tipici umbri.

Martedì 27 agosto sarà la volta di “Arte nell’arte: visita guidata con concerto”, iniziativa inserita nel programma della manifestazione Incontri per le strade. Alle ore 16,30 si terrà la visita guidata di Spello che parte dalla Pinacoteca per arrivare alle 18 alle Torri di Properzio, dove si terrà il concerto di Sofia Pace, Premio D’Agosto 2023. La giovane chitarrista eseguirà musiche di Bach, Mertz, Smith-Brindle e Castelnuovo-Tedesco. Ingresso libero con prenotazione consigliata (389 6638112 e 393 9145351 o da effettuare via email a fabricaharmonica@gmail.com).

Sempre martedì sera, ma alle ore 21,30, presso il Complesso Museale San Francesco a Trevi sarà la volta di “Rossiniana”. Celebri Arie di Gioachino Rossini in virtuosistiche elaborazioni ottocentesche di Mauro Giuliani; il fascino eterno della musica assoluta di Johann Sebastian Bach; il profondo sentimento spagnolo di Joaquin Rodrigo: tutto nelle straordinarie mani del virtuoso chitarrista Andrea Roberto. Il biglietto d’ingresso è acquistabile sulla piattaforma di Ticket Italia (per info: 389 6638112 e 393 9145351, fabricaharmonica@gmail.com).

La 17esima edizione del Festival Federico Cesi ha il patrocinio della Regione Umbria, della Diocesi di Orvieto-Todi, dei Comuni che lo ospitano e ha il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni (Carit).