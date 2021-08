FdI-Udc-Toti annunciano candidato sindaco Città di Castello. E’ Lignani Marchesani, Salvini annuncerà nome della Lega

Andrea Lignani Marchesani sarà il candidato sindaco a Città di Castello per Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Cambiamo con Toti e Civica Castello. Lo ha annunciato il segretario regionale di Fratelli d’Italia Franco Zaffini.

Lunedì prossimo sarà invece a Città di Castello il segretario della Lega Matteo Salvini per annunciare il candidato sindaco del suo partito.

La coalizione che governa la Regione si presenterà quindi divisa al primo turno delle amministrative tifernati e lo stesso sembra possa succedere anche in altri centri umbri chiamati al voto.

Riguardo a Città di Castello, Zaffini ha spiegato, in una nota, che “esperienza, affidabilità, conoscenza del territorio e della macchina comunale come parametri indispensabili per contendere la quarta città dell’Umbria al potere logoro del centrosinistra hanno determinato la scelta di Andrea Lignani Marchesani come candidato sindaco del centrodestra a Città di Castello”.