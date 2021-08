Usl Umbria 1: due sospesi perché rifiutavano vaccino, chiedono di poter essere immunizzati .Si tratta di due dei dieci dipendenti della Usl Umbria 1 ai quali inviate sono state inviate le lettere

Hanno chiesto di poter essere vaccinati per il Covid due appartenenti al personale sanitario dell’Usl Umbria 1 ai quali sono state inviate le lettere di sospensione per non avere adempiuto all’obbligo. Dieci le lettere di sospensione inviate soprattutto al personale “di comparto”, quindi non medici.

Per altri 40 dipendenti della Usl 1 è stata accertata l’inadempienza all’obbligo vaccinale e se nei prossimi giorni non sarà trovata per loro una diversa collocazione (che non metta a rischio utenti e il resto del personale) anche per loro scatterà la sospensione.