Fdi annuncia in Umbria ‘opposizione costruttiva ma severa’

Lo scrive su Facebook il coordinatore umbro di Fratelli d’Italia On. Emanuele Prisco dopo la sconfitta del centrodestra alle regionali in Umbria

“Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto e si sono spesi in questa campagna elettorale, grazie ai candidati che hanno profuso il massimo sforzo, ai militanti che non si sono risparmiati, ai dirigenti di Fratelli d’Italia ad ogni livello, agli amministratori e grazie ai tanti membri del Governo che ci sono stati vicini, a cominciare dal nostro Presidente Giorgia Meloni” – lo scrive su Facebook il coordinatore umbro di Fratelli d’Italia On. Emanuele Prisco dopo la sconfitta del centrodestra alle regionali in Umbria.

“Un ringraziamento sincero va a Donatella Tesei, che ha guidato la coalizione in questi cinque anni, e alla maggioranza, ad iniziare da assessori e consiglieri di Fratelli d’Italia, che l’hanno sostenuta, affrontando ogni giorno sfide complesse.

Un augurio di buon lavoro alla nuova Presidente Stefania Proietti nell’interesse esclusivo degli umbri.

Infine una riflessione. Le battute d’arresto sono parte della vita. Nelle competizioni elettorali i traguardi per i quali ci si batte sono quelli a beneficio della comunità che si è chiamati a rappresentare e l’inciampo richiede un tempo, una sosta, un riavvolgimento della pellicola per analizzare quello che è sfuggito mentre si era in corsa per quei traguardi.

Si riparte da qui con Fratelli d’Italia e da una alleanza di centrodestra solida, in Umbria come in Italia, con la consapevolezza di aver messo in campo le migliori energie di donne e uomini e che gli interessi della nostra comunità vengono sempre prima di quelli di parte.

Faremo un’opposizione costruttiva ma severa, convinti che svolgere il nostro compito nel miglior modo possibile faccia la differenza per i cittadini che abbiamo l’onore di rappresentare”.