Connesi sostiene la comunità umbra: donati e installati defibrillatori per l’Ambulatorio solidale di Asili notturni dell’Umbria Odv e la sede aziendale di Foligno

Connesi, azienda umbra operante nel settore delle telecomunicazioni e da sempre attenta alla responsabilità sociale, ha recentemente donato un defibrillatore all’Associazione Asili notturni dell’Umbria Odv. Questo dispositivo è stato destinato all’Ambulatorio solidale di Perugia, un centro che dal 2018 offre cure mediche gratuite di qualità ai più bisognosi grazie al lavoro di volontari e specialisti. L’intento di Asili Notturni è quello di fornire gratuitamente cure odontoiatriche, oculistiche e dermatologiche in stato di necessità e alle fasce più fragili della popolazione, grazie all’impegno dei volontari, che includono non solo medici ma anche personale di accoglienza e gestione delle richieste.

Parallelamente, Connesi ha installato un defibrillatore esterno presso la propria sede, rendendolo disponibile non solo per i dipendenti, ma anche per i membri della comunità locale. Con questa iniziativa, l’azienda contribuisce attivamente alla sicurezza collettiva, mettendo a disposizione uno strumento che può fare la differenza in situazioni di emergenza.

A completamento di queste donazioni, l’azienda ha organizzato un corso Blsd (Basic life support and defibrillation) in collaborazione con la Croce Verde di Spoleto, dedicato ai dipendenti, che potranno ottenere una certificazione per l’utilizzo del dispositivo e per l’intervento in situazioni di emergenza.

Il percorso formativo ha visto gli interventi di due rappresentanti dell’Associazione Asili notturni dell’Umbria, il consigliere e direttore sanitario, dottor Raffaele Zava, e il consigliere e tesoriere, Gino Domenici. La loro presenza ha contribuito a sensibilizzare i partecipanti sull’importanza di un pronto intervento tempestivo. L’Associazione ha ringraziato Connesi per l’impegno dimostrato nel donare un dispositivo Dae (Defibrillatore automatico esterno) alla loro realtà, un gesto lodevole che rafforza la sinergia tra la comunità e le aziende locali.