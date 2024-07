Estate a San Giustino: cinema e musica nei prossimi appuntamenti promossi dal Comune.

Venerdì 26 proiezione del film “Barbie” e martedì 30 luglio torna “Chiostri Acustici”

Due iniziative per le serate estive a San Giustino. Prosegue infatti la collaborazione del Comune con l’associazione CdCinema di Città di Castello per l’omonima rassegna cinematografica estiva, giunta alla 15esima edizione. Il 26 luglio, alle ore 21, ci sarà la proiezione di “Barbie”, il film della Regista Greta Gerwig girato nel 2023 con attori protagonisti Ryan Gosling nel ruolo di Ken e Margot Robbie nel ruolo della bambola dei sogni di milioni di bambine. La pellicola affronta, anche se in maniera ironica, tematiche complesse ed attuali, come il rapporto fra generazioni, ruoli sociali stereotipati, desiderio di autorealizzazione. L’appuntamento è in piazza Municipio che, per l’occasione, sarà chiusa al pubblico e animata dagli esercenti del centro storico con vetrine ispirate al tema del film e al colore rosa.

Gli eventi estivi proseguiranno con la manifestazione “Chiostri Acustici tra Umbria e Toscana XI Edizione”, nata dalla ideazione e dal coordinamento della Diocesi e del Museo Diocesano di Città di Castello e la partecipazione di tutti i Comuni dell’Alta Valle del Tevere.

La rassegna propone l’ascolto di musiche d’autore eseguite in splendidi contesti storici e architettonici e ha in programma per San Giustino un piacevole spettacolo del “Coro Gospel Altotiberino”, diretto da Paolo Fiorucci, il 30 luglio alle ore 21 a Villa Graziani di Celalba: “Your Name is Life. Le parole del Signore sono spirito e vita”.